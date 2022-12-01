Президент освободил от должности акима Павлодарской области
Кадровые назначения
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Крук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
"Освободить Скакова Абылкаира Бактыбаевича от должности акима Павлодарской области", – говорится в официальной информации Акорды.
На эту должность он был назначен в январе 2020 года.
Другим указом президента Крук Олег Павлович назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области.