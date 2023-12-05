Президент подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2024 - 2026 годы

В 2024 году объем целевого трансферта из Нацфонда составит 1,6 трлн тенге

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства подписал Закон РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В 2024 году объем целевого трансферта из Нацфонда составит 1,6 трлн тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов.

Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, размеры целевых трансфертов в ближайшие годы будут уменьшаться за счет роста доходов государственного бюджета.

Между тем, глава Сената Маулен Ашимбаев усомнился в эффективности использования средств Национального фонда.

Сомнения сенатора вызвал не сам подход, а именно механизмы реализации проектов. По его словам, на деньги Нацфонда приобретаются ценные бумаги фонда «Самрук-Казына», которые в итоге оказываются убыточными.

Ашимбаева возмутил тот факт, что при приобретении таких бумаг за счет Нацфонда парламент должны информировать, но этого никто не делает.

Средства Национального фонда нужно использовать для отдельных стратегических инфраструктурных проектов. Такая практика не возбраняется, однако формировать требования к облигациям и диктовать правила, как считает Маулен Ашимбаев, должен рынок.

Текст закона публикуется в печати.