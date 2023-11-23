Спикер Сената усомнился в эффективности использования средств Нацфонда

Сенат
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В эффективности использования средств Национального фонда усомнился спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента РК

Фото: Kazpravda.kz

На деньги фонда приобретаются ценные бумаги фонда «Самрук-Казына», которые в итоге оказываются убыточными. Сомнения сенатора вызвал не сам подход, а именно механизмы реализации проектов.

Средства Национального фонда нужно использовать для отдельных стратегических инфраструктурных проектов. Такая практика не возбраняется, однако формировать требования к облигациям и диктовать правила, как считает Маулен Ашимбаев, должен рынок.

«Если «Самрук-Казына» выпустила бы облигации и отдала их в рынок, рынок бы сам оценил, насколько они целесообразны и привлекательны. То есть рынок будет требовать все расчеты целесообразности, не завышена ли цена, всё ли проработано и так далее. Здесь мы видим механизм, когда «Самрук-Казына» выпускает облигации, Нацфонд покупает, и какие-то процедуры могут проводиться упрощенно. Кто дает оценку процедурам и проработанности этих проектов? Дошли ли руки у Высшей аудиторской палаты до этого вопроса, то есть вопрос о процедурах», – отметил спикер Сената.

Более того, при приобретении таких бумаг за счет Нацфонда парламент должны были проинформировать. Однако этого сделано не было, возмутился спикер Сената. Также он акцентировал внимание на вопросах субсидирования процентной ставки.

«Если субсидировать процентную ставку, и эти убытки берет на себя Нацфонд, мы тогда входим в противоречие с концепцией Нацфонда и с теми задачами, которые он должен выполнять с точки зрения поддержки детей и так далее. Это второй аспект.

Третий аспект в этой ситуации, это отчетность. В концепции использования средств Нацфонда предусмотрена возможность финансирования и покупки облигаций «Самрук-Казына», но предусмотрен и отчет правительства в парламенте в рамках отчета за бюджет предыдущего года. Мы посмотрели отчет по бюджету прошлого года и там не увидели информацию об этой части использования средств Нацфонда. Информация отсутствует. Таким образом, есть проблемы по отчетности использования этих средств», – резюмировал Маулен Ашимбаев и предупредил членов Кабмина, что они должны быть готовы отчитаться за эти покупки перед депутатами.

#Парламент #Сенат #бюджет #Ашимбаев #Самрук-Казына #Нацфонд

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