Спикер Сената усомнился в эффективности использования средств Нацфонда

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На деньги фонда приобретаются ценные бумаги фонда «Самрук-Казына», которые в итоге оказываются убыточными. Сомнения сенатора вызвал не сам подход, а именно механизмы реализации проектов.

Средства Национального фонда нужно использовать для отдельных стратегических инфраструктурных проектов. Такая практика не возбраняется, однако формировать требования к облигациям и диктовать правила, как считает Маулен Ашимбаев, должен рынок.

«Если «Самрук-Казына» выпустила бы облигации и отдала их в рынок, рынок бы сам оценил, насколько они целесообразны и привлекательны. То есть рынок будет требовать все расчеты целесообразности, не завышена ли цена, всё ли проработано и так далее. Здесь мы видим механизм, когда «Самрук-Казына» выпускает облигации, Нацфонд покупает, и какие-то процедуры могут проводиться упрощенно. Кто дает оценку процедурам и проработанности этих проектов? Дошли ли руки у Высшей аудиторской палаты до этого вопроса, то есть вопрос о процедурах», – отметил спикер Сената.

Более того, при приобретении таких бумаг за счет Нацфонда парламент должны были проинформировать. Однако этого сделано не было, возмутился спикер Сената. Также он акцентировал внимание на вопросах субсидирования процентной ставки.