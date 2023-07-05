Президент подписал закон о Семипалатинской зоне ядерной безопасности

Президент, Указы и распоряжения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В соответствии с нормами закона на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне планируется создать Семипалатинскую зону ядерной безопасности.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В соответствии с нормами закона на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне планируется создать Семипалатинскую зону ядерной безопасности.

Данная зона образуется в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также реабилитации территории бывшего ядерного полигона для создания возможности постепенного возврата его земель в хозяйственный оборот.

Специализированную зону планируется создать на загрязненных участках, определенных по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Законом «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» предусматривается:

1. Создание специальной зоны – «Семипалатинской зоны ядерной безопасности» на землях бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению;

2. Ограничение распространения радиоактивного загрязнения;

3. Реабилитация территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации радиоактивных отходов на территории полигона;

4. Непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

 

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