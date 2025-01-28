Президент поручил приступить к созданию в стране ядерного кластера

Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на расширенном заседании правительства, передает Kazpravda.kz

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«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и, в целом, приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны», - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с «Самрук-Қазына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли.

«Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии. Ожидаю от правительства и парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции. Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что энергия – это двигающая сила всей экономики. Безусловно, только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в ближайшее время будут подписаны необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй АЭС.