Токаев поручил достроить в срок новые объекты теплоснабжения в Астане

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Президент ознакомился с ходом работ по строительству газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток», насосно-фильтровальной станции, ТЭЦ-3.

Аким столицы Женис Касымбек проинформировал главу государства о завершении строительства газовой тепловой станции «Юго-Восток» и первого этапа газовой тепловой станций «Туран» с общей мощностью 700 гигакалорий в час. По словам акима, станция «Юго-Восток» обеспечит теплоснабжением районы интенсивной застройки: аллею Мынжылдық, вокзал «Нұрлы жол», жилой район «Бағыстан». Станция «Туран» обеспечит стабильным теплом районы новой застройки левобережной части города.

Президенту было доложено, что указанные газовые тепловые станции будут запущены в работу в текущем году с началом отопительного сезона. До конца года будет завершено строительство ТЭЦ-3. Три новых объекта обеспечат город дополнительной тепловой мощностью 1140 гигакалорий в час. Строительство второй очереди газовой тепловой станции «Туран» и новой газовой тепловой станции «Тельман» даст дополнительно 850 гигакалорий в час.

Представители строительной компании сообщили о том, что имеются договоренности с производителем газового оборудования для локализации производства газовых тепловых станций в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить поэтапный ввод в эксплуатацию имеющихся мощностей газовых тепловых станций.

«Прежде всего, качество проектов должно быть высоким. Мы будем следить. Я приезжаю сюда с этой целью. Такие проекты очень нужны городу. В каждом городе есть три основные проблемы. Это тепло, свет и вода, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены. Тем более речь идет о столице. Никаких перебоев не должно быть. Это, в конце концов, вопрос репутации и имиджа нашего государства. Поэтому мы все должны, работая вместе, полностью решить эту проблему», – подчеркнул глава государства.

Женис Касымбек сообщил президенту о запуске водовода от Астанинского водохранилища и насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По данным акимата, в ноябре текущего года завершится проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод мощностью 48 тысяч кубометров в сутки, а также проектирование расширения насосной станции «Тельман» до 160 тысяч кубометров в сутки.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость поиска дополнительных источников водоснабжения в связи с активным ростом населения города, а также поручил своевременно завершить строительство новых объектов теплоснабжения.