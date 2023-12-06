Президент посетил школу-гимназию Smart Bilim в Актобе

Школа была построена на собственные средства предпринимателя

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев посетил школу-гимназию Smart Bilim в Актобе, построенную за счет частных инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства осмотрел спортзал, столовую и кабинет ArtLab, специализирующийся на развитии творческого мышления.

Он также ознакомился с образовательным проектом ArtNation.kz, в рамках которого учащиеся 1-11 классов осваивают 3D-моделирование по актуальным ІТ-направлениям.

Школа, на строительство которой было направлено 5,7 миллиарда тенге, была построена на собственные средства предпринимателя и открыта в сентябре этого года. Площадь объекта составляет 122 тысячи квадратных метров.

На сегодня в учебном заведении знания получают 3600 учеников.

Глава государства побеседовал с учениками школы и пожелал им успехов в учебе.