Президент посетил выставку продукции сербской оборонной промышленности

Как отметили в Акорде, богатый опыт Сербии в этом секторе представляет интерес для укрепления оборонного потенциала Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку предприятий военно-промышленного комплекса, развернутую на аэродроме «Батайница» под Белградом. Его сопровождал президент Сербии Александр Вучич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.

На выставке были представлены образцы сухопутной военной техники, вертолеты, оснащенные сербским вооружением, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, все виды артиллерийских боеприпасов, патроны, минометные мины и минометы.