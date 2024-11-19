Президент посетил выставку продукции сербской оборонной промышленности

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отметили в Акорде, богатый опыт Сербии в этом секторе представляет интерес для укрепления оборонного потенциала Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку предприятий военно-промышленного комплекса, развернутую на аэродроме «Батайница» под Белградом. Его сопровождал президент Сербии Александр Вучич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.

На выставке были представлены образцы сухопутной военной техники, вертолеты, оснащенные сербским вооружением, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, все виды артиллерийских боеприпасов, патроны, минометные мины и минометы.

 

#Токаев #армия #выставка #оборона #Сербия

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