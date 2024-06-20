Президент поставил ряд задач перед главой МЧС

Задачи направлены на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова и заслушал доклад о проводимой работе и планах министерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Чингис Аринов доложил об оптимизации штатной структуры и укреплении материально-технического оснащения МЧС, рассказал о строительстве Академии гражданской защиты, обновлении парка воздушной авиации и создании Национального морского отряда на берегу Каспийского моря.

По словам министра, ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития. Ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Президент также был проинформирован о мерах по цифровизации спасательных подразделений, повышению кадрового потенциала и усилению социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты.

По итогам встречи глава государства поставил ряд конкретных задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС.