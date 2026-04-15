Президент поставил ряд задач по дальнейшему развитию МФЦА

Глава государства принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые результаты деятельности МФЦА за 2025 год и I квартал 2026 года, а также планы по дальнейшему развитию Центра.

На сегодняшний день объем привлеченных инвестиций через площадку Центра за все годы работы достиг 21,5 млрд долларов (в том числе 7,2 млрд долларов с начала 2025 г.). Общий объем активов под управлением в МФЦА составил 5,4 млрд долларов.

Как сообщил Ренат Бектуров, за весь период деятельности Центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны в виде налогов 284,3 млрд тенге (по состоянию на 1 января 2026 г.). Из них 135,9 млрд тенге перечислено за 2025 год. Основными факторами роста налоговых поступлений являются увеличение числа участников и активизация их деятельности. Так, в течение 2025 года и I квартала текущего года зарегистрировано более 1 800 новых компаний. Общее количество участников Центра превысило 5 400.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах работы органов и организаций МФЦА. Так, привлеченный долговой и акционерный капитал посредством биржи AIX достиг 12,4 млрд долларов с момента основания. Совокупный объем торгов за 2023-2025 годы достиг 4 млрд долларов.

С начала 2025 года Суд МФЦА и Международный арбитражный центр привели в исполнение более 1600 дел, а общее количество рассмотренных дел превысило 4900.

Глава государства был проинформирован о запуске Aviation Finance Hub для развития авиационно-финансовой экосистемы, включая финансирование и лизинг воздушных судов, развитие отраслевой экспертизы. МФЦА также запустил специализированную платформу для привлечения инвестиций в проекты ранней стадии геологоразведки. Развивается специализированная экосистема для поддержки креативной индустрии в регионе: открытие венчурных фондов и студий, а также платформ для краудфандинга.

По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач по дальнейшему развитию МФЦА. В частности, он подчеркнул необходимость усиления международного присутствия Центра, совершенствования его регуляторной среды, обеспечения наиболее благоприятных условий для притока капитала в страну, а также масштабирования опыта МФЦА для развития финансового рынка Казахстана в целом.

 
