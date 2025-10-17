Фото: пресс-служба Президента РК

– Первая статья нашей Конституции провозглашает высшими ценностями государства человека и его жизнь. Каждый сотрудник сферы гражданской защиты самоотверженно трудится во имя безопасности страны и благополучия наших граждан. Действительно, быть спасателем – это значит быть постоянно готовым к любой чрезвычайной ситуации, спасать человеческие жизни, невзирая на опасность. Безусловно, это очень почетная и ответственная миссия. Наш народ гордится такими смелыми, мужественными и, самое главное, по-настоящему патриотичными гражданами, как вы. Ваша добросовестная служба – прекрасный пример для подрастающего поколения, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что именно на плечи спасателей ложилось самое тяжелое бремя природных катастроф, с которыми сталкивалась наша страна в последние годы.

– В прошлом году во время масштабных наводнений вы спасали людей от стихии, эвакуировали их в безопасные места. Вы решительно боролись с лесными пожарами в Костанае, Семее и других регионах. Посещая регионы, где произошли чрезвычайные ситуации, я своими глазами видел ваш поистине героический труд. Поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что благодаря высокому профессионализму и упорному труду специалистов гражданской защиты мы смогли общими силами преодолеть все испытания. В целом, сотрудники МЧС за последние пять лет спасли жизни около 225 тысяч человек. Они также принимали участие в гуманитарных миссиях за рубежом, где вновь доказали свой высокий профессиональный уровень. Тем самым они внесли вклад в повышение международного авторитета нашей страны. В связи с этим сегодня я хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность всем нашим спасателям, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство уделяет большое внимание укреплению сферы гражданской защиты.

– Пять лет назад было воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям, а финансирование этой отрасли из республиканского бюджета было увеличено в два с половиной раза. Одним словом, были предприняты конкретные и эффективные меры. В частности, было приобретено более 1700 единиц специальной техники, построены 42 пожарных депо и спасательные станции. Началась модернизация районных подразделений по чрезвычайным ситуациям в соответствии с требованиями времени. Приоритетное внимание уделяется работе по улучшению социального положения спасателей. За последние два года заработная плата специалистов МЧС выросла на 77 процентов, кроме того, теперь им выплачивается специальная надбавка. Сотрудники отрасли также получили право на жилищные выплаты и социальные льготы. Данная работа непременно получит свое продолжение. Благодаря этим мерам укрепляется кадровый потенциал сферы гражданской защиты, – отметил Президент.

Глава государства сообщил, что сейчас во всем мире по разным причинам участились природные и техногенные катастрофы. По его словам, особую значимость приобретает подготовка грамотных специалистов, настоящих профессионалов своего дела, иными словами, спасателей нового поколения.

– С этой целью Кокшетауский технический институт был преобразован в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в нашей стране. Государственные органы обязаны принять все меры, чтобы воздать должное сотрудникам служб спасения. Средства массовой информации, деятели искусства могут выступить в качестве пропагандистов этой в высшей степени сложной, опасной профессии, сопряженной со специальной подготовкой по целому ряду специальностей. Настоящие спасатели обладают специфическими знаниями и в военном деле, и в экономике, и в строительстве, и во многих других областях. Среди спасателей немало спортсменов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что действия спасательных служб в центре и на местах – это единый, четко скоординированный механизм. Важно сделать упор на автоматизацию процессов управления и широкое внедрение цифровизации, других современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Наряду с этим в рамках идеологии «Закон и Порядок» министерством уже принимаются меры по усилению безопасности на промышленных объектах, значительно ужесточены противопожарные требования и строительные нормы.

- Надо настойчиво, доходчиво разъяснять гражданам, в первую очередь детям и молодежи, правила безопасности во время пожаров, наводнений, землетрясений. Граждане должны знать, как вести себя во время бедствий, в то же время соблюдать все меры безопасности в спокойное время, в обыденной жизни. Важно утверждать в обществе нормы ответственного поведения во время отдыха на природе, купания в открытых водоемах, восхождения в горы, вождения в непогоду и других ситуациях, сопряженных с рисками для здоровья и жизни граждан, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что в деле укоренения таких жизненно важных установок, как самодисциплина, солидарность, взаимопомощь, спасатели должны служить примером для подрастающего поколения.

– Необходимо активно внедрять практику неформального шефства подразделений МЧС над учебными заведениями. Спасатели могли бы внести существенный вклад и в продвижение в обществе здорового образа жизни, популяризацию спорта среди детей и молодежи. Этот вопрос имеет стратегическое значение, поскольку формирование сильного духом и физически здорового подрастающего поколения напрямую влияет на качество нашей нации в эпоху глобальных перемен. Министерство по чрезвычайным ситуациям могло бы поддерживать рабочие контакты со спортивными федерациями и активно работать в этом направлении. В целом, сегодня спортивные федерации превратились в структуры, где набирают авторитет и влияние. Многие из них возглавили представители крупного бизнеса и руководители государственных ведомств. Но, как выяснилось, предприниматели гораздо больше полагаются на государственное финансирование спорта, не желая вкладывать собственные средства в это важное для общества дело. Государственные служащие также рассматривают эти высокие общественные должности как инструмент личной рекламы, не осознавая подлинную значимость спорта. Есть среди них и те, кто успехи спортсменов выдают за свои собственные достижения. Пора положить конец этим негативным тенденциям. Следует тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, поручаю эту работу Администрации Президента, – заметил Глава государства.

Президент отметил, что сотрудники МЧС, спасатели, безусловно, всегда и везде думают о благополучии страны и стоят на страже безопасности наших граждан. По его словам, комплексная работа по модернизации системы гражданской защиты, всесторонней поддержке спасателей будет продолжаться. Набранный темп сбавлять никак нельзя, потому что от этого зависят жизни и благополучие граждан.

– Рисковать своей жизнью ради спасения других – это настоящий подвиг. Люди, оказавшиеся в опасности, прежде всего ждут помощи от спасателей. Сегодня сотрудники сферы гражданской защиты с честью исполняют свои обязанности. Они готовы проявить высшую степень самоотдачи перед лицом опасности. Немало среди них и тех, кто пожертвовал собственной жизнью. За прошедшие 30 лет героически погибли 72 спасателя. Мы всегда будем помнить имена этих храбрых людей, ставших ярким примером патриотизма и верности присяге. Поэтому следует своевременно сделать все для того, чтоб навечно сохранить в нашей истории имена героев, посвятивших свою жизнь спасению людей. Отдавая дань уважения памяти наших отважных соотечественников, совершивших истинные подвиги, мы обязаны бережно хранить и прославлять их имена. Народная мудрость гласит: «Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер» («Труд ведет к подвигу, подвиг – к признанию»). Наши стойкие духом спасатели вносят огромный вклад в построение Справедливого и Безопасного Казахстана, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Президент вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.