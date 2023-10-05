Фото: пресс-служба президента РК

В ходе выступления на Республиканском съезде педагогов в Астане Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Поздравляю вас с открытием Республиканского съезда педагогов и Днем учителя! Действительно, сегодня проходит очень важное мероприятие, потому что педагог – это, прежде всего, авторитетный профессионал. Быть педагогом – ответственная миссия. Педагогическое сообщество продолжает неустанно трудиться во имя светлого будущего нашей страны и развития государства», – отметил президент.

По его словам, от учителя зависит формирование личности и становление будущего специалиста.

«Как никогда актуально звучит высказывание учителя нации Ахмета Байтурсынова: «Улучшение жизни народа надо начинать именно с дела обучения детей». Образование и наука – главный ключ к успеху. Наша важнейшая задача – воспитание и обучение по передовым стандартам подрастающего поколения», – добавил Токаев.

Напомним, в Казахстане сегодня отмечают День учителя.

В профессиональный день работников образования в столице проходит Республиканский съезд педагогов. Подобное мероприятие в стране не проводилось с 2005 года.