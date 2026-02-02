Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати

Президент
68

2 февраля 1913 года в свет вышел первый номер газеты «Қазақ» - издания, ставшего важнейшим объединяющим фактором для казахской нации. Эта дата стала точкой отсчета истории отечественной периодики

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства отметил весомый вклад средств массовой информации в строительство Справедливого Казахстана и утверждение принципа «Закон и Порядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Он призвал представителей печатных медиа к конструктивной работе по освещению хода конституционной реформы, других масштабных преобразований, направленных на глубокую перезагрузку всей государственной системы.

В своем поздравительном послании Касым-Жомарт Токаев заявил, что для всех наших соотечественников, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, главная задача – это защита суверенитета и независимости страны в духе ответственного и созидательного патриотизма, уважения к закону.

Президент выразил твердую уверенность в том, что отечественные журналисты примут деятельное участие в этой исключительно важной работе, и пожелал им благополучия и успехов.

#Токаев #поздравление #журналисты #День печати

