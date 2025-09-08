В 2027 году будет проведён общенациональный референдум по реформе Парламента и внесению изменений в Конституцию

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе выступления на совместном заседании палат Парламента с ежегодным Посланием народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление, сообщает Kazpravda.kz

- Уважаемые соотечественники! Сегодня я хотел бы поделиться соображениями о новой политической реформе, которая окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны в эпоху искусственного интеллекта. Речь идет о парламентской реформе. Эта реформа высшей представительной власти станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти. Мы взяли курс на строительство Справедливого Казахстана, построение открытого, честного диалога власти и граждан в духе «слышащего государства». В ходе общенационального референдума, состоявшегося в июне 2022 года, подавляющее большинство граждан поддержало стратегию масштабной модернизации государства на основе концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство», - сказал Токаев.

Он отметил, что события последних лет в стране и даже за ее пределами показали правильность такого курса. Но стоять на одном месте нельзя, нужно думать о будущем страны и последующих поколений.