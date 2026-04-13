Таалатбек Масадыков проинформировал Главу государства о планах работы в должности Генерального секретаря ОДКБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности данной Организации, включая текущую работу постоянно действующих рабочих органов.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по дальнейшему развитию Организации и отметил готовность казахстанской стороны к укреплению сотрудничества в формате ОДКБ.