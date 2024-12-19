Президент принял главу совета директоров Euronews Педро Варгаса Давида

Европа , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев назвал открытие регионального хаба Euronews в РК весьма важным событием

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял председателя совета директоров Euronews Педро Варгаса Давида. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и канала Euronews, одного из мировых лидеров в области многоязычного информационного телевещания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев назвал открытие регионального хаба Euronews в РК весьма важным событием, которое предоставит новые возможности для более широкого ознакомления мирового зрителя с экономическим, культурным и туристическим потенциалом не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.

Президент обратил внимание, что медиаплатформа будет способствовать продвижению диалога и взаимопонимания между странами региона и Европейским Союзом.

В свою очередь Педро Варгас Давид рассказал о планах по реализации проекта Euronews Academy, направленного на обучение казахстанских журналистов современным технологиям и привитие им высоких профессиональных стандартов, что послужит повышению конкурентоспособности отечественной медиасферы.

Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в подготовке квалифицированных специалистов, способных эффективно работать в условиях глобализации информационной среды.

Председатель совета директоров Euronews подчеркнул значимость реализации курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева для обеспечения устойчивого развития Казахстана и повышения транспарентности общества.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам геополитической ситуации в мире.

#Токаев #Euronews #Педро Варгас Давид

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