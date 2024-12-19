Региональный офис Euronews открылся в Астане

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Открывая офис, министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что начало работы Euronews является важным событием для информационной сферы Казахстана. Она подчеркнула, что это не просто расширение географического присутствия, но и большие возможности для того, чтобы показать всему миру богатое культурное наследие и современное развитие Казахстана.

«Глава государства ставит перед нами четкую задачу по популяризации казахстанской культуры и туристического, а также инвестиционного потенциала, и я уверена, что открытие регионального офиса Euronews в Казахстане придаст новый импульс этой работе. Этот офис станет важной площадкой для диалога между культурами, а также для продвижения новых идей и креативных решений. Уверена, что здесь будут рождаться проекты, которые не только укрепят взаимопонимание между странами, но и внесут вклад в глобальное медиапространство», - заявила министр.

В рамках сотрудничества Euronews выступил информационным партнером Всемирных игр кочевников, которые прошли в сентябре этого года в Астане. Трансляция охватила более 39 миллионов человек по всему миру. Также уже опубликовано 10 программ, передач и интервью, посвященных инвестиционным проектам и культурному наследию казахского народа.

«Казахи являются наследниками уникальной цивилизации Великой Степи и традиций кочевых народов Центральной Азии. Государство, возникшее после распада Золотой Орды в виде Казахского ханства, основанного в 1465 году, позже возродилось как независимая страна — современная Республика Казахстан, которая в следующем году отметит свое 35-летие. С населением почти в 20 миллионов человек Казахстан занимает важное место среди 40 ведущих экономик мира благодаря целому ряду экономических и политических реформ. Под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева успешно реализуются политические реформы, что позволяет нам сегодня отмечать этот исторический момент — открытие офиса Euronews в Казахстане. Мы будем информировать международную аудиторию о культуре, экономике и наследии Казахстана, работая с казахстанскими предпринимателями и художниками, а также создавая оригинальные телешоу, которые представят новые реалии и яркое будущее Казахстана», – сказал в ходе своего выступления председатель совета директоров Euronews Педро Варгас.

Ключевым элементом сотрудничества является реализация проекта Euronews Academy, который предполагает проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников отечественных телеканалов, что положительно скажется на профессиональных навыках представителей казахстанских СМИ.

В настоящее время ведется работа над созданием 20 проектов. В их числе шоу о культуре, искусстве и образе жизни – «Modern Nomads», региональное шоу о бизнесе и экономике – «East-West Connect» и интервью с региональными личностями – «Voices from Central Asia».