Региональный офис Euronews открылся в Астане

Общество
137
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане состоялась торжественная церемония открытия регионального офиса телеканала Euronews, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ РК

Открывая офис, министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что начало работы Euronews является важным событием для информационной сферы Казахстана. Она подчеркнула, что это не просто расширение географического присутствия, но и большие возможности для того, чтобы показать всему миру богатое культурное наследие и современное развитие Казахстана.

«Глава государства ставит перед нами четкую задачу по популяризации казахстанской культуры и туристического, а также инвестиционного потенциала, и я уверена, что открытие регионального офиса Euronews в Казахстане придаст новый импульс этой работе. Этот офис станет важной площадкой для диалога между культурами, а также для продвижения новых идей и креативных решений. Уверена, что здесь будут рождаться проекты, которые не только укрепят взаимопонимание между странами, но и внесут вклад в глобальное медиапространство», - заявила министр.

В рамках сотрудничества Euronews выступил информационным партнером Всемирных игр кочевников, которые прошли в сентябре этого года в Астане. Трансляция охватила более 39 миллионов человек по всему миру. Также уже опубликовано 10 программ, передач и интервью, посвященных инвестиционным проектам и культурному наследию казахского народа.

«Казахи являются наследниками уникальной цивилизации Великой Степи и традиций кочевых народов Центральной Азии. Государство, возникшее после распада Золотой Орды в виде Казахского ханства, основанного в 1465 году, позже возродилось как независимая страна — современная Республика Казахстан, которая в следующем году отметит свое 35-летие. С населением почти в 20 миллионов человек Казахстан занимает важное место среди 40 ведущих экономик мира благодаря целому ряду экономических и политических реформ. Под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева успешно реализуются политические реформы, что позволяет нам сегодня отмечать этот исторический момент — открытие офиса Euronews в Казахстане. Мы будем информировать международную аудиторию о культуре, экономике и наследии Казахстана, работая с казахстанскими предпринимателями и художниками, а также создавая оригинальные телешоу, которые представят новые реалии и яркое будущее Казахстана», – сказал в ходе своего выступления председатель совета директоров Euronews Педро Варгас.

Ключевым элементом сотрудничества является реализация проекта Euronews Academy, который предполагает проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников отечественных телеканалов, что положительно скажется на профессиональных навыках представителей казахстанских СМИ.

В настоящее время ведется работа над созданием 20 проектов. В их числе шоу о культуре, искусстве и образе жизни – «Modern Nomads», региональное шоу о бизнесе и экономике – «East-West Connect» и интервью с региональными личностями – «Voices from Central Asia».

#Астана #телеканал #Euronews

Популярное

Все
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
«Барыс» набрал очки в Москве
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
Условия под стать названию
Объединить усилия власти, бизнеса и общества
Пенсионная система Казахстана: становление и развитие
Профилактика доказывает эффективность
Все это следует шить!
Новые скрепы духовной столицы
Пресекли незаконную охоту на пернатых
Креативно на казахском
В компании с Оффенбахом
Государственный деятель эпохи перемен
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Инструменты роста
Закон Республики Казахстан
Бюджет Алматы «держит» бизнес
Закон Республики Казахстан
Региональный офис Euronews открылся в Астане
Жибек Куламбаева поборется за выход в полуфинал теннисного турнира в Индии
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
Мост для межэтнического общения
Как защититься от харассмента?
Когда цифры говорят сами за себя...
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
И дольше века газетный день
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Президент сменил посла Казахстана в Японии
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Креативно на казахском
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
Госслужащие Кыргызстана должны застраховать свое жилье до к…
Более 20 грузовиков оказались в снежном плену в области Же…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]