Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова

Президент,Закон и Порядок
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ержан Саденов рассказал о результатах работы по розыску преступников

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа «Закон и Порядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президенту было доложено, что в результате принятых комплексных мер в прошлом году количество преступлений в стране сократилось на более чем 12,7 тысячи. В последние годы наблюдается значительное снижение уровня криминальных проявлений, включая такие особо опасные преступления, как убийства, разбои, грабежи и кражи. Наряду с этим благодаря внедрению современных методов расследования улучшена раскрываемость по всем категориям уголовных правонарушений.

В 2024 году полицией задержано 1 949 разыскиваемых.

Глава государства был ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, а также профилактике правонарушений. В частности, за участие в ОПГ к уголовной ответственности привлекается 264 человека. За 12 месяцев выявлено порядка 7500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, не допущено в оборот почти 22 тонны наркотиков, ликвидировано 64 нарколаборатории. Заблокировано 65 млн звонков интернет-мошенников. Выявлено 48 устройств SIM-box для подмены номеров. Пресечен вывод из страны мошенниками более 2 млрд тенге.

Министр также проинформировал президента о мерах по защите прав несовершеннолетних, усилению миграционного контроля, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

 

#Токаев #МВД #отчет #Саденов

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