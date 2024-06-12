Глава государства принял топ-менеджеров корейских компаний

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В начале встречи президент выразил благодарность корейской компании за помощь, оказанную нашей стране во время паводков. Как отметил глава государства, поддержка населения в этой сложной ситуации показала высокий уровень социальной ответственности предпринимателей.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проекта по строительству парогазовой электростанции мощностью 1 ГВт в Туркестанской области, а также о перспективах участия компании в расширении газотурбинной электростанции «Карабатан» в Атырауской области.



Компания Doosan Enerbility, входящая в состав Doosan Group, специализируется на строительстве атомных электростанций, производстве тепловых электростанций, турбин и генераторов, опреснительных установок. В компании работает более 5 тысяч сотрудников. Объем продаж в 2023 году составил 17,5 млрд долларов.