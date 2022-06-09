Президент принял участие в 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов – самое главное

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось 34-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. В мероприятии приняли участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В повестку дня встречи вошли вопросы развития декарбонизации экономики и внедрения низкоуглеродных технологий.

Обращаясь к участникам, Глава государства отметил, что сегодняшнее заседание проходит на фоне напряженной международной обстановки.

"Разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление – все это объективная реальность наших дней. В таких условиях государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры. Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность", – полагает Президент.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал о проводимых масштабных демократических реформах, основных целях и задачах состоявшегося общенационального референдума. По его убеждению, осуществляемые политические реформы должны идти параллельно с комплексными экономическими преобразованиями.

"Именно такой подход позволит нам вырваться из ловушки среднего дохода и перейти на следующий уровень развития. Поэтому мы реализуем новый экономический курс страны, нацеленный на построение подлинно рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этой связи особое внимание мы также уделяем системному улучшению инвестиционного климата", – сказал Глава государства.

Президент акцентировал внимание на актуальности декарбонизации экономики и внедрения низкоуглеродных технологий. В частности, он указал на принятие безотлагательных системных мер для решения проблем, связанных с изменением климата, рисками снижения урожайности пшеницы и доступностью водных ресурсов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что 80 % всех выбросов парниковых газов в Казахстане связаны с производством энергии на ископаемом топливе, что является основным фактором, оказывающим негативное влияние на климат страны. В связи с этим, по его словам, модернизация энергетической отрасли имеет определяющее значение.

Лидер Казахстана подчеркнул, что дальнейшее улучшение инвестиционного климата и совершенствование системы защиты законных прав инвесторов являются стратегическими задачами нашего государства.

"В прошлом году зарубежные партнеры инвестировали в нашу экономику около 24 млрд долларов, что на 38 % больше, чем годом ранее. Примечательно, что свыше 60 % иностранных инвестиций уже приходится на несырьевой сектор экономики. Мы очень дорожим этими инвестициями и будем делать все, чтобы безукоризненно выполнять все свои обязательства перед зарубежными партнерами. Политику открытых дверей для инвесторов Казахстан будет только усиливать", – заверил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также заявил о готовности создать все институциональные условия для налаживания прямого взаимодействия с иностранными компаниями, в том числе путем их релокации в нашу страну или открытия совместных производств.

"Мы нацелены на развитие инноваций и повышение уровня человеческого капитала в стране. Считаю, что здесь свою роль должен сыграть Совет иностранных инвесторов, особенно в части поиска взаимовыгодных решений и обмена опытом по актуальным направлениям сотрудничества. Правительству совместно с Советом необходимо провести анализ и выработать практические меры по решению этих вопросов", – поручил он.

Президент добавил, что системная работа по улучшению инвестиционного климата будет сопровождаться масштабными реформами. Речь идет о развитии честной конкуренции, искоренении коррупции, эффективном государственном управлении, повышении качества человеческого капитала, реформировании судебной системы.

Большое внимание в выступлении Главы государства было уделено усилиям по достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Он сообщил о разработке проекта соответствующей стратегии, которая предусматривает масштабные экономические, технологические и социальные преобразования и должна быть принята до конца текущего года.

Президент напомнил о намерении Европейского союза к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55 % и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. При этом он обратил внимание на то, что с 2026 года казахстанские экспортеры будут оплачивать в бюджет ЕС пограничный углеродный налог, что может сказаться на конкурентоспособности отечественной продукции.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на принимаемых действиях по снижению углеродоемкости экономики страны и предотвращению экономических потерь. В частности, он сообщил о проводимой Правительством работе по сближению национальной системы торговли выбросами с европейской.

"Следует ускорить пересмотр методологии расчета удельных коэффициентов на выбросы парниковых газов в сторону их ужесточения. Подход по расчету должен быть аналогичен европейскому – на основе 10 наилучших производств в отрасли. Необходимо учесть не только основные, но и вспомогательные виды производства, а также расширить охват секторов экономики, аналогичных с СТВ Евросоюза. Прошу членов Совета оказать практическое содействие. Эту работу необходимо завершить уже в следующем году", – заявил он.

Глава государства указал на необходимость поэтапного перехода на платное распределение квот для экспортоориентированных отраслей экономики. По его мнению, отечественная система торговли квотами должна опираться на достоверные данные по измерению и верификации выбросов парниковых газов.

"Однако на практике мы видим совершенно другую картину. Органы по валидации и верификации выбросов парниковых газов не выезжают на площадки операторов установок, заверяя предоставляемые отчеты удаленно. Таким образом в разных регионах страны ими может быть одновременно верифицировано порядка 20 отчетов. Это вызывает большие сомнения в достоверности подобных отчетов. Поэтому поручаю Правительству принять действенные меры для усиления ответственности и компетентности органов по валидации и верификации выбросов парниковых газов", – отметил Президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев сообщил о принятии нового Экологического кодекса, нацеленного на стимулирование поэтапной подготовительной работы к большому энергетическому переходу. Документ предоставляет предприятиям возможность модернизировать производство за счет полного освобождения от экологических платежей. При этом он напомнил об обязанности крупных промышленных предприятий с 1 января 2023 года установить автоматизированные системы мониторинга выбросов и поручил Правительству обеспечить своевременное и качественное исполнение данного требования.

Другой приоритетной задачей лидер Казахстана назвал работу по озеленению территорий и созданию новых лесных массивов.

"По моему поручению до 2025 года по всей стране планируется высадить два миллиарда деревьев. Так, в прошлом году было высажено 138 миллионов деревьев, а в этом – 280 миллионов штук. Но эти темпы недостаточны, нужно ускоряться. Призываю членов Совета поддержать данную инициативу и внести свой весомый вклад в это дело", – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул ключевую роль газовой отрасли в снижении использования угля, отметив повышенный спрос на потребление газа внутри страны.

"Хочу подчеркнуть: обеспечение внутренних потребностей в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу Правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления двух миллиардов кубометров газа с экспортного на внутренний рынок", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи Глава государства также остановился на растущем потенциале для развития возобновляемой и альтернативной энергетики. Поставлена задача к 2030 году довести долю ВИЭ в энергобалансе страны как минимум до 15 %.

Он также отметил важность использования атомной энергии. По мнению Президента, в условиях нестабильности возобновляемой энергетики и ограниченности газовой генерации "мирный" атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации.

Резюмируя, лидер Казахстана призвал членов Совета активизировать действия по реализации «зеленых» проектов, мобилизации ESG-инвестиций и достижению целей устойчивого развития.

В ходе заседания также выступили Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель правления Ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков, вице-президент Азиатского банка развития Ашок Лаваса, исполнительный вице-президент корпорации Chevron Джеймс Джонсон, главный исполнительный директор компании Citigroup в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон, председатель Совета директоров ERG Sarl Александр Машкевич, старший вице-президент корпорации Exxon Mobil Нил Чапман, президент компании General Electric в России и СНГ Бела Ференци, президент компании Philip Morris International по Восточной Европе Марко Мариотти, президент АО "Полиметалл УК" Игорь Финогенов, управляющий партнер PwC в странах Центральной и Восточной Европы Ник Кош, главный исполнительный директор группы Veon Ltd Каан Терзиоглу, старший вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону TotalEnergies Жулиен Пуже.