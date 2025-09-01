– В нынешних сложных геополитических реалиях мы должны поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию. В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа – Совета Безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН, – подчеркнул он.