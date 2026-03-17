Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предстоит большая работа по приведению в соответствие с Конституцией положений законов и других нормативных правовых актов

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросу реализации положений Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В совещании приняли участие председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, Премьер-министр Олжас Бектенов, Государственный советник Ерлан Карин, руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев и министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Президент отметил, что сегодня подписан Указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года». Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предстоит большая работа по приведению в соответствие с Конституцией положений законов и других нормативных правовых актов. Президент обратил внимание, что в первоочередном порядке следует скорректировать законы, необходимые для обеспечения функционирования всех институтов власти в соответствии с новой Конституцией. В общей сложности предстоит принять шесть конституционных законов, а также три закона о внесении изменений и дополнений в иные законодательные акты.

Учитывая дату вступления Конституции в силу, соответствующие законы следует принять до конца сессии Парламента. Глава государства поставил задачу по качественной и своевременной разработке и принятию законов. Также Правительству необходимо провести своевременную корректировку подзаконных нормативных правовых актов.