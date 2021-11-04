Президент распорядился начать ревакцинацию населения Казахстана

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов поручил приступить к кампании ревакцинации населения, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев. Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%. Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения", - заявил Глава государства.
