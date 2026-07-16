Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что в дальнейшем город Алатау станет новым центром талантов, технологий и инвестиций в Евразии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Президент рассказал о перспективах развития города Алатау, который создается по принципу Digital by Default. По его словам, Алатау должен стать основной площадкой для реализации принципа Smart City, интеллектуальных транспортных, цифровых платежных систем, а также энергоэффективных объектов и передовой телекоммуникационной инфраструктуры. Город также должен стать одним из ведущих цифровых финансовых центров региона.

– С этой целью мы формируем современную систему правового регулирования для развития цифровых активов, технологий «токенизации», блокчейна и криптоиндустрии. Несомненно, главной опорой в этой работе будут конкурентное право и специальный налоговый режим. Участники проекта «Алатау» смогут воспользоваться возможностями экосистемы Международного финансового центра «Астана». МФЦА работает на принципах английского права и обслуживает около 6 тысяч компаний из более чем 90 стран мира. Уверен, что в дальнейшем город Алатау станет новым центром талантов, технологий и инвестиций в Евразии, – заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с китайскими компаниями.