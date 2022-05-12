Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть

Завершился государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику. Визит Главы нашего государства в Турцию начался 10 мая – в этот день в Анкаре прошли встречи на высшем уровне, результатом которых стало Совместное заявление двух президентов о расширенном стратегическом партнерстве и большой пакет документов, подписанных между правительствами и различными ведомствами Казахстана и Турции в самых разных сферах. Программа второго дня визита, 11 мая, была преимущественно деловая. Началась она со знакомства Главы государства с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане. На организованной в Анкаре специализированной выставке посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о совместных проектах. Президенту были представлены проекты компаний Yildirim Group – по производству кальцинированной соды, Eczacıbaşı Holding – в геологоразведке, MFA Maske – по производству медицинских и респираторных масок, Iskefe Holding – по производству желатина, Tiryaki Holding – по производству агропромышленной продукции, YDA Group – по производству строительных материалов, медицинского оборудования и мебели, TAV Havalimanlari Holding – по строительству нового международного терминала аэропорта Алматы, Kayatürk Group – по строительству торгового центра, Koç Holding – по производству агропродукции, Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret AS – по производству фармацевтической продукции, Panelsan – по производству сэнд­вич-панелей, Isiklar – по выпус­ку бумажной продукции, Çalık Holding – в геологоразведке и производстве агропродукции, Goknur Gida – по производству плодоовощной продукции. После Глава государства провел личные встречи с рядом предпринимателей – руководителями крупнейших компаний Турции. В частности, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Yildirim Holding Робертом Юкселем Йылдырымом, членом правления TAV Havalimanları Holding Сани Шенером, председателем правления Goknur Gida Османом Асланали, членом правления Sembol Феттахом Таминдже и членом правления Koç Holding Али Кочем. В ходе встреч обсуждались проекты, реализуемые турецкими предпринимателями в Казахстане, а также перспективные предложения, которые планируется воплотить в жизнь в будущем. Названные компании осуществляют в нашей стране инвестиции в химическую промышленность, сельское хозяйство, строительство. Президент заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане. В рамках визита казахстанского лидера в Анкаре также состоялась большая встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнес-сообщества Турции. Выступая на встрече, Президент Казахстана выразил признательность за участие в мероприятии вице-президенту Турции Фуату Октаю, назвав его настоящим другом нашей страны. Глава государства отметил, что Турция – братская страна, важный стратегический партнер, а также один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана. – Объем прямых инвестиций из вашей страны за последние 16 лет составил более 4,2 миллиарда долларов. Турецкие инвестиции продолжали расти, несмотря на пандемию, когда мировые объемы иностранных инвестиций сокращались. Безусловно, нас радует это свидетельство высокого доверия турецких братьев к нашей стране. В 2021 году зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций из Турции, который достиг 680 миллионов долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают порядка 4 тысяч компаний с турецким капиталом, – сказал Глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат для авторитетных представителей бизнеса братского турецкого народа. Он заявил о том, что между казахстанскими и турецкими деловыми кругами сложилась атмосфера взаимопонимания и сотрудничества.

– Как Президент я уделяю особое внимание постоянному улучшению ситуации. Эта работа очень важна для нас. У турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане, и в этом нет никаких сомнений. Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано с близостью менталитета и высоким уровнем взаимного доверия между нашими государствами. С участием турецкого бизнеса в Казахстане уже реализован 61 крупный проект на сумму более 2 миллиардов долларов. Сегодня осуществляется 25 проектов на сумму более 2,5 миллиарда долларов. На стадии реализации – 54 перспективных проекта стоимостью более 1,3 миллиарда долларов. Таким образом, наше торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается, – отметил Глава государства.

Президент проинформировал представителей деловых кругов Турции о проводимом им курсе на построение Нового Казах­стана с полной трансформацией политической и экономической систем. Он отметил, что планомерно осуществляется переход от суперпрезидентской формы правления к президентской рес­публике с сильным Парламентом.

– 5 июня в нашей стране пройдет всенародный референдум. Поправки будут внесены в 33 статьи

Конституции. Моя цель – дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как Президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим он сообщил о глубокой модернизации национальной экономики.

– Мы взяли курс на качественную модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию экономики. Все эти меры значительно укрепят политическую стабильность, систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут широкие экономические возможности для иностранных инвесторов. Одним словом, сегодня перед нами открываются новые горизонты сотрудничества. Это открывает перс­пективы не только для крупных турецких холдингов, компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса, – считает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что для Казахстана важное стратегическое значение имеет реализация проектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме. Глава государства сообщил, что для достижения поставленных целей в прошлом году был принят Закон «О промышленной политике», особо отметив развитие машиностроения, которое стало одним из драйверов экономичес­кого роста Казахстана.

– Ежегодно импорт продукции машиностроения составляет 17 миллиардов долларов при отечественном производстве всего 4,3 миллиарда долларов. Вы знаете, что в Казахстане реализуются масштабные, многомиллиардные проекты по расширению таких крупных нефтегазовых месторождений, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. При поддержке компаний Chevron, Total, ExxonMobil в Казахстане создан Международный центр по развитию неф­тегазового машиностроения. Совместно с нефтегазовыми операторами мы проанализировали свыше 35 000 товарных позиций и определили товары с наибольшим потенциалом для локализации. Казахстан намерен выпускать оборудование и запасные части для нефтегазовой отрасли. У нас для этого созданы благоприятные условия. В нефтегазовой отрасли имеется спрос со стороны инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми средствами. А у вас есть передовые технологии и накопленный опыт, – сказал Глава государства.

Президент отдельно остановился на перспективах сотрудничест­ва в сфере недропользования. Он отметил, что Казахстан может предложить турецким инвесторам 5 готовых проектов в сфере геологоразведки благородных и цветных металлов. Еще одним важным направлением взаимного сотрудничества является агропромышленный сектор.

– Мы готовы поддержать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан занимает второе место в мире по количеству пахотных земель на душу населения и пятое – по площади пастбищных ресурсов. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки. Мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем одного миллиона тонн. За последние 5 лет Казахстан расширил площади льна в 2,5 раза до 1,5 миллиона гектаров и стал одним из мировых лидеров по экспорту семян льна. Если ранее Турция закупала до 10 тысяч тонн льна в год, то только за два месяца этого года закупки казахстанского льна составили почти 8 тысяч тонн. Рост в 6 раз. Мы приглашаем открыть в Казахстане совместные предприятия по переработке льна и других масличных культур, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан и дальше продолжит укреплять сотрудничество с Турцией в сфере здравоохранения.

Кроме того, в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла роль Транс­каспийского международного транспортного маршрута.

– После присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в 5 раз. Груз, который раньше шел 60 дней, теперь прибывает всего за 13 суток. Мы начали диверсифицировать марш­руты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал Турцию одним из мировых лидеров в отрасли туризма и отметил большой вклад турецких компаний в развитие туристической индустрии Казахстана. В частности, он напомнил о строительстве Караван-сарая в Туркестане, международного отеля Rixos Aktau, парка Tetys Blu и других объектов, радую­щих сегодня всех казахстанцев.

– Потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз. Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию, – уверен Глава государства.

Президент отметил, что в нашей стране создана благоприятная и современная институциональная среда для инвесторов, и выразил готовность оказать максимальную поддержку приоритетным инвестиционным проектам.

– Данная встреча, несомненно, будет способствовать укреплению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Сегодня подписано 30 коммерческих документов между компаниями наших стран. На­деюсь, что все это придаст новый импульс активизации двусторонних отношений. Приглашаю всех вас в Казахстан для совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Самый главный вопрос – реализация достигнутых договоренностей. Это очень важная работа, поэтому она будет под моим личным контролем, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества выступили вице-президент Турции Фуат Октай, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, президент Союза торгово-промышленных палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, председатель правления Yildiz Holding Али Улкер, председатель правления Anadolu Industry Holding Тунджай Озилхан, председатель правления Aselsan Халык Горгюн, член правления Femash Group Юсуф Уге, председатель правления Eczacıbaşı Holdıng Аталай Гюмрах, председатель правления Atabay Зейнеп Атабай, председатель правления Ronesans Holdıng Эрман Ылыджак, председатель правления MFA Maske Фатих Фуртун, член правления Iskefe Holdıng Билал Алкоч, председатель правления Çalık Holdıng, почетный консул Казахстана в провинции Бурса Ахмет Чалык.

...Завершилась программа государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Анкару посещением Президентской национальной библиотеки Турции.

В библиотеке Глава государства в первую очередь ознакомился с отделом старинных рукописей и редких книг. В этом отделе хранится научная литература, включающая ценные труды и документы.

Затем Президент Казахстана осмотрел зал Жиханнума (Cihannuma Hall). Здесь вниманию читателей представлены издания на 134 языках из более чем 100 стран. В зале можно увидеть книги, посвященные 16 тюркским государствам, существовавшим в мировой истории.

Глава государства передал в фонд библиотеки ряд книг, посвя­щенных эпохе древнетюркских государств, Золотой Орде, а также периоду независимости Казахстана, сообщила пресс-служба Президента.