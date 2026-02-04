Глава государства в своем выступлении выразил признательность Премьер-министру Шахбазу Шарифу за инициативу организовать это важное мероприятие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Считаю свой первый государственный визит в Пакистан исторической вехой в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы подписали Совместную декларацию, которая выводит наше партнерство на стратегический уровень. В ходе сегодняшнего бизнес-форума было подписано свыше 30 коммерческих соглашений на общую сумму порядка 200 млн долларов, что послужит мощным катализатором для дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия братских народов. Действительно, наше партнерство неуклонно расширяется. В прошлом году товарооборот между двумя странами почти удвоился. Более 200 компаний с пакистанским капиталом уже работают в Казахстане в сферах строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, индустрии и многих других секторах. Опираясь на эту позитивную динамику, мы поставили перед собой амбициозную, но вполне достижимую цель увеличить объем двусторонней торговли до 1 млрд долларов», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что поручил Правительству активизировать взаимодействие между деловыми кругами двух стран, в том числе через механизмы Межправительственной комиссии Казахстана и Пакистана.

«Казахстан, будучи крупнейшей экономикой Центральной Азии, играет важную роль в обеспечении регионального роста и создании новых возможностей. В прошлом году наша экономика выросла на 6,5%, в результате ВВП превысил отметку в 300 млрд долларов, а ВВП на душу населения достиг 15 тысяч долларов. Эти показатели подчеркивают устойчивость нашего рынка и его высокий экономический потенциал. Мы привержены поддержанию прогресса, последовательно совершенствуя наши институциональные структуры. Наша экономическая стратегия направлена на диверсификацию торговли и инвестиций, стимулирование инноваций и продвижение модели развития, основанной на знаниях. Совет иностранных инвесторов, который я возглавляю, отражает неизменную приверженность принципам прозрачности, справедливости и постоянного улучшения делового климата в Казахстане. Национальная цифровая инвестиционная платформа, работающая по принципу «единого окна», еще больше упростит процессы как для инвесторов, так и для бизнеса», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Международный финансовый центр Астана является ведущим региональным центром инвестиций, инноваций и корпоративных услуг.

«На сегодняшний день более 5000 компаний из почти 100 стран успешно работают в рамках платформы. Примечательно, что 11 пакистанских компаний уже представлены в этой динамичной экосистеме. Мы ожидаем присоединения новых участников в ближайшем будущем. Казахстан стремится обеспечить стабильный и прозрачный инвестиционный климат, предоставляя пакистанским деловым кругам эффективные инструменты для выхода на рынки Казахстана и всего региона», – добавил Президент.

По мнению Главы государства, Казахстан и Пакистан занимают стратегически важное географическое положение, обе страны служат ключевыми звеньями в обеспечении региональных и глобальных связей.

«Казахстан, расположенный в центре Евразии, играет важнейшую роль в континентальной торговле, обеспечивая 85% сухопутных грузовых перевозок между Европой и Китаем. Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, в настоящее время является важным фактором, способствующим укреплению роли Казахстана как трансконтинентального торгового хаба. Мы также разработали единую цифровую платформу управления Smart Cargo для более эффективной координации транзитных потоков. В этой связи приветствую соглашения, подписанные нашим национальным железнодорожным оператором «Қазақстан Темір Жолы» и АО «Казпочта» с Национальной логистической корпорацией Пакистана и Pakistan Post. Ожидаем конкретных шагов по продвижению мультимодальных транспортных решений и расширению взаимного доступа к портовой инфраструктуре в наших странах», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что обе страны, будучи членами Исламской организации по продовольственной безопасности, привержены созданию устойчивых и справедливых продовольственных систем для всего исламского мира

«Мы экспортируем более 200 видов сельскохозяйственной продукции в более чем 70 стран мира. За последнее десятилетие валовой объем нашего сельскохозяйственного производства увеличился более чем в 2,5 раза, и мы стремимся удвоить этот показатель к 2030 году. По мере того, как мы укрепляем позиции надежного производителя высококачественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, предпринимаются последовательные шаги по расширению партнерских отношений и созданию новых цепочек поставок как на региональном, так и на глобальном уровне. В связи с этим приветствуем пакистанский опыт и капитал в этой отрасли. Подписание соглашения с Almoiz Group о запуске завода по переработке сахарной свеклы в области Жетісу является важным шагом в нашем сотрудничестве», – заметил Глава нашего государства.

Он высоко оценил усилия Правительства Пакистана по внедрению передовых цифровых решений.

«Премьер-министр Шахбаз Шариф постоянно подчеркивает важную роль цифровой трансформации в обеспечении конкурентоспособности пакистанской экономики. Казахстан разделяет эту дальновидную позицию и верит в преобразующий потенциал цифровых инноваций для обеих стран. Мы поставили перед собой амбициозную цель – стать полностью цифровой страной в течение ближайших нескольких лет. Для ее достижения мы учредили первое в нашем регионе министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Также создан Международный центр искусственного интеллекта, который служит ведущей платформой инноваций, исследований и технологического прогресса. Город Алатау, наш флагманский проект в области городского развития, станет комплексной правовой, цифровой и финансовой экосистемой, призванной привлекать капитал и стимулировать устойчивый рост в наиболее инновационных и перспективных секторах экономики. В прошлом году мы запустили два суперкомпьютера, что стало важным шагом на пути к разработке собственных крупных языковых моделей и ускорению технологического прогресса в Казахстане. Наши усилия привели к появлению крупных IT-игроков как на национальном, так и на глобальном уровне. Например, казахстанская IT-платформа InDrive широко представлена на территории Пакистана. По состоянию на 2025 год она занимает более 60% пакистанского рынка такси и является приложением номер один для городских поездок. Приглашаю пакистанских партнеров использовать наши IT- и инвестиционные возможности», – сказал Президент.

В завершение Глава государства отметил, что новый этап партнерства между Казахстаном и Пакистаном открывает широкие возможности для дальнейшего расширения взаимодействия по всему спектру двусторонней экономической повестки.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул важность проведения сегодняшнего бизнес-форума для углубления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран

«Сегодня мы договорились приложить все усилия для того, чтобы довести товарооборот до 1 миллиарда долларов в год в течение следующих двух лет. Сегодня мы также условились сделать все, что в наших силах, для достижения этой цели даже раньше. Я очень признателен моему дорогому брату за приглашение посетить братский Казахстан в этом году. Принимаю это приглашение с чувством огромной радости и благодарности. Мы решили создать двустороннюю рабочую группу, которой будет поручено разработать пятилетнюю программу по расширению нашего общего торгового и инвестиционного портфеля», – сказал Шахбаз Шариф.

По итогам казахско-пакистанского бизнес-форума было подписано свыше 30 коммерческих документов на сумму около 200 млн долларов.

Соглашения направлены на расширение казахско-пакистанского сотрудничества в сферах финансов, логистики, промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, цифровизации и инфраструктуры.