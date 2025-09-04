В Анкаре, столице Турецкой Республики, состоялась торжественная церемония выпуска Академии жандармерии и береговой охраны. В числе выпускников – девять молодых офицеров Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Особую значимость событию придало участие Президента Турецкой Республики. В ходе церемонии Реджеп Тайип Эрдоган вручил выпускникам дипломы об окончании Академии, в том числе и казахстанскому лейтенанту Национальной гвардии Асхату Сұлтанахмету. Этот момент стал ярким символом доверия и крепких партнерских связей между Казахстаном и Турцией.

По официальному приглашению турецкой стороны церемонию посетила делегация войск правопорядка во главе с заместителем Министра внутренних дел – Главнокомандующим Национальной гвардией генерал-майором Ансаганом Балтабековым.

В ходе визита в Академию жандармерии и береговой охраны представители Казахстана ознакомились с системой подготовки личного состава и современными методиками военного образования. Кроме того, делегация посетила Командование логистики жандармерии, учебный центр подразделения специального назначения JӦАК, а также Центр управления коммуникационной электроники и информационных систем.

Важной частью рабочей поездки стала официальная встреча с Главнокомандующим жандармерией генералом армии Али Чардакчы.

Визит Главнокомандующего Национальной гвардией в Турецкую Республику стал значимым этапом в развитии двустороннего сотрудничества в сфере военного образования и подготовки кадров, способствовав обмену опытом, укреплению профессиональных связей и дальнейшему углублению взаимодействия в подготовке военнослужащих подразделений специального назначения и командиров оперативных подразделений двух стран.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в стенах турецкой Академии жандармерии и береговой охраны обучается 33 военнослужащих из Казахстана.