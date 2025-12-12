Глава государства прилетел в столицу Туркменистана для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия

Фото: пресс-служба Президента РК

В рамках мероприятий форума, посвященного Международному году мира и доверия, Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета, символизирующему приверженность Туркменистана идеалам мира и созидания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду