Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты «Время» Льва Таракова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу, – говорится в телеграмме.

Также министр культуры и информации РК Аида Балаева выразила соболезнования родным и близким журналиста на своей странице в Facebook.