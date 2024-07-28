Президент выразил соболезнования в связи с кончиной академика Каржаубая Сарткожаулы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного историка, этнографа, востоковеда, кавалера ордена «Құрмет» академика Каржаубая Сарткожаулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Каржаубай Сарткожаулы был выдающимся ученым, посвятившим всю свою жизнь изучению истории тюркского мира, расширению горизонтов национальной духовности. Он был истинно преданным науке человеком и незаурядным знатоком древних текстов. Каржаубай Сарткожаулы написал множество фундаментальных научных трудов, а также воспитал целую плеяду талантливых ученых», - отметил президент страны.
Широкому кругу читателей Каржаубай Сарткожаулы, напомнил глава государства, известен и как замечательный писатель, создавший ряд содержательных произведений.
«Имя и светлый образ Каржаубая Сарткожаулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя бесценное творческое наследие, навсегда останутся в нашей памяти», – говорится в телеграмме.