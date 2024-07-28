Президент выразил соболезнования в связи с кончиной академика Каржаубая Сарткожаулы

Соболезнования
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного историка, этнографа, востоковеда, кавалера ордена «Құрмет» академика Каржаубая Сарткожаулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: e-history.kz

«Каржаубай Сарткожаулы был выдающимся ученым, посвятившим всю свою жизнь изучению истории тюркского мира, расширению горизонтов национальной духовности. Он был истинно преданным науке человеком и незаурядным знатоком древних текстов. Каржаубай Сарткожаулы написал множество фундаментальных научных трудов, а также воспитал целую плеяду талантливых ученых», - отметил президент страны.

Широкому кругу читателей Каржаубай Сарткожаулы, напомнил глава государства, известен и как замечательный писатель, создавший ряд содержательных произведений.

«Имя и светлый образ Каржаубая Сарткожаулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя бесценное творческое наследие, навсегда останутся в нашей памяти», – говорится в телеграмме.

#Касым-Жомарт Токаев #соболезнования #кончина #Каржаубай Сарткожаулы

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