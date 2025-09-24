Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире

Президент
Именно это должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества, заявил Глава государства, выступая с речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности. Например, положения Устава, касающиеся «вражеских государств», являющиеся историческим наследием Второй мировой войны, уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества. Поэтому пришло время серьезно обсудить вопрос о пересмотре Устава.

Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности.

В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества.

Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия.

В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир.

Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности».

В своей речи Глава государства выразил обеспокоенность кризисом вокруг Украины. 

«Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность.

Тем не менее, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств.

Территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственности ради будущих поколений. Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира.

Гуманитарный кризис в Газе достиг ужасающих масштабов, которые невозможно игнорировать. Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом.

Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН.

Казахстан признает дипломатические инициативы, направленные на региональное примирение на Ближнем Востоке, включая Арабскую мирную инициативу, Нью-Йоркскую декларацию, Соглашения Авраама и другие. Они демонстрируют, что лидерство и политическая воля могут превратить разделение в сотрудничество и общую выгоду.

Мы также приветствуем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента Соединенных Штатов.

Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла.

Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы».

