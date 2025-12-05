Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"В последние годы мы взяли курс на полноценное раскрытие всех наших неоспоримых конкурентных преимуществ, создание новых точек экономического роста, привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской инициативы. Перед Правительством по-прежнему стоит задача обеспечения качественного экономического роста. В Послании мною было откровенно сказано, что двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее всего, жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене", - сказал Глава государства.
Полностью нерешенная проблема – это самообеспечение продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граждан.
По мнению Президента, мы слишком много импортируем, это видно "невооруженным взглядом". По ряду товарной номенклатуры сильно полагаемся на завозную продукцию.
«Для Казахстана это недопустимо, тем более в сельское хозяйство в этом году вложен рекордный 1 трлн тенге государственной поддержки, в то время как вся его продукция оценивается в 8,5 трлн тенге (по итогам 2024 года)», - подчеркнул Президент.