Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"В последние годы мы взяли курс на полноценное раскрытие всех наших неоспоримых конкурентных преимуществ, создание новых точек экономического роста, привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской инициативы. Перед Правительством по-прежнему стоит задача обеспечения качественного экономического роста. В Послании мною было откровенно сказано, что двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее всего, жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене", - сказал Глава государства.

Полностью нерешенная проблема – это самообеспечение продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граждан.

По мнению Президента, мы слишком много импортируем, это видно "невооруженным взглядом". По ряду товарной номенклатуры сильно полагаемся на завозную продукцию.