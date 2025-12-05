Президент: Задача Правительства – обеспечить экономический рост

142
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Фото: Акорда

"В последние годы мы взяли курс на полноценное раскрытие всех наших неоспоримых конкурентных преимуществ, создание новых точек экономического роста, привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской инициативы. Перед Правительством по-прежнему стоит задача обеспечения качественного экономического роста. В Послании мною было откровенно сказано, что двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее всего, жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене", - сказал Глава государства.

Полностью нерешенная проблема – это самообеспечение продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граждан.

По мнению Президента, мы слишком много импортируем, это видно "невооруженным взглядом". По ряду товарной номенклатуры сильно полагаемся на завозную продукцию.

«Для Казахстана это недопустимо, тем более в сельское хозяйство в этом году вложен рекордный 1 трлн тенге государственной поддержки, в то время как вся его продукция оценивается в 8,5 трлн тенге (по итогам 2024 года)», - подчеркнул Президент.

#Токаев #президент #бизнес

Популярное

Все
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Пространство силы, искусства и характера
В Талдыкоргане прошел форум «Мейірімді Жетiсу»
125 лет без антракта
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова открыл сотый сезон
ИИ расширяет творческий диапазон
Золотой столп духовности
Область демонстрирует высокие темпы роста
Комплексные меры дают результаты
В поддержку мирного атома
Акцент на качестве и эффективности
Расширенное стратегическое партнерство развивается
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
В интересах страны
«Совесть меня научила бесстрашию...»
Невидимый, но важный и достойный труд
Нейроучитель в кармане
Служат два товарища
Не просто мода, а любовь
Путеводитель по Казахстану издан в Сеуле
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Различают только по погонам
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Токаев наградил лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз»
«Другого варианта нет»: Токаев призвал найти разумный бала…
Президент поручил завершить интеграцию eGovBusiness с Цифро…
Токаев: Необходима слаженная работа всех профильных органов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]