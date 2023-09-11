Президенту доложили о планах и результатах работы КазМунайГаза

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами деятельности национальной компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По данным министра, за 8 месяцев 2023 года отмечен рост по таким показателям, как добыча нефти и газового конденсата, транспортировка и переработка нефти.

Как сообщил Магзум Мирзагалиев, АО НК «КазМунайГаз» запустило производство казахстанского бренда нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). На сегодня экспорт нефти KEBCO демонстрирует устойчивый рост. При этом цена нефти KEBCO в августе текущего года превышала стоимость нефти марки Brent.

Магзум Мирзагалиев доложил президенту о темпах отгрузки горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на нужды сельхозтоваропроизводителей на период уборочных работ. В частности, на уборочную компанию «КазМунайГазом» выделено 426 тыс. тонн дизельного топлива.

Главе государства также была представлена информация о работе по наращиванию танкерного флота компании, в том числе крупнотоннажного, для транспортировки энергоресурсов в акваториях Каспийского и открытых морей.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о реализации национальной компанией социальных проектов в регионах присутствия. Так, президенту было доложено о старте строительства нового опреснительного завода для нужд города Жанаозен Мангистауской области и ходе реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, повышению экспорта углеводородов и увеличению масштабов геологоразведочных работ. Президент отметил важность фокусирования отрасли на глубокой переработке нефти и газа.