Президенту доложили о работе Сената

Глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе Сената по законодательному обеспечению реформ в стране. В частности, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность Уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры.

Президенту также была представлена информация о том, что в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период.

Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы Палаты является обеспечение реализации поручений Главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов.

В ходе встречи президентом страны даны поручения по дальнейшему продвижению идей и итогового документа Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработке Концепции развития форума на 2023-2033 годы.