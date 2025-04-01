Президенты Казахстана и Словении посетили МФЦА

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, находящаяся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр Астана (МФЦА), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президентов ознакомили со структурой и основными направлениями деятельности финансового центра. Управляющий МФЦА Ренат Бектуров подчеркнул, что объем привлеченных инвестиций через площадку центра достиг 14,4 млрд долларов, из них 7,1 млрд – портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange, 7,3 млрд – инвестиции участников МФЦА. Всего здесь зарегистрировано порядка 3700 компаний из более чем 80 стран мира.

Главам государств рассказали о работе Суда МФЦА — первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также Международного арбитражного центра. Им также представили информацию о деятельности Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA).

Наряду с членами официальной делегации Словении центр посетили руководители ведущих компаний из этой страны.

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