Приаралье становится центром стекольной промышленности

Завод Orda Glass Ltd был открыт в Кызылорде в рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» и выпустил первую продукцию в октябре 2022 года. Стоимость проекта – 42,1 млрд тенге, производственная мощность – 197,1 тыс. тонн стекла в год. Сейчас 70 процентов выпускаемой здесь продукции находит сбыт на внутреннем рынке, а треть экспортируется в Узбекистан,­ Кыргызстан, Таджикистан, Грузию и Россию.

Как отмечает заместитель акима области Ардак Зебешев, курирующий вопросы развития промышленности и привлечения инвестиций, на заводе запущены две высококачественные линии по выпуску бесцветного и энергосберегающего листовых стекол.

Производство энергосберегаю­щего стекла мощностью пять миллионов квадратных метров в год наладили в июне. Эта линия – первая во всей Средней Азии и вторая – в СНГ. Стоимость проекта – 6,7 млрд тенге. С июля цех заработал в две смены. Особенность энергосберегающих стекол в том, что они сохраняют тепло в холодную погоду, защищают от солнечного излучения летом и экономят до 20 процентов тепла.

Продукция по заказу клиентов выпускается в девяти расцветках. На сегодня произведено 170 тыс. кв. м продукции.

Заместитель начальника производственно-технического отдела ТОО «Orda Glass ltd» Галымжан Куатов сообщил, что завод построен известной китайской компанией ChinaGlassHoldingsColtd. Компания на мировом рынке уже 65 лет, у нее свыше 200 партнеров по всему миру.

Первое, что бросается в глаза на заводе, – суперсовременное оснащение. Вся система производства полностью автоматизирована. На предприятии работает 373 человека, 270 из них – местные специалисты. Средний оклад рабочих – 250 тыс. тенге.

Согласно плану развития, каждый год численность иностранных рабочих уменьшается на 5 процентов. Этот шаг направлен на увеличение корпуса отечественных специалистов. Дефицит местных кадров наблюдается из-за того, что до этого в Казахстане не имелось стекольной промышленности.

Хотя завод принадлежит китайским инвесторам, для казахстанской стороны выгода существенна. Это – налоги, новые рабочие места, создание современных производств. Так, сегодня в связке с предприятием работают уже более 100 компаний, в частности, по добыче и переработке кварцевого песка, доломита, полевого шпата, стеклянного боя, по изготовлению упаковок, деревянной тары...

Основные заказчики – компании по переработке готового стекла. В частности, в Казахстане закаливанием и сбытом занимаются предприятия «Стекломир», «ИП Мансуров», «Стеклосервис», «ИП Галина», «Комфорт КЗ» и другие. Это говорит о том, что у завода нет монополии. На сегодня стоимость бесцветного стекла толщиной 4 мм за 1 кв. метр для дистрибьюторов составляет 1 780 тенге. Отметим, с вводом предприятия в эксплуатацию цена на 4-миллиметровое стекло снизилась на 70%.

– Мы изготавливаем прозрачное и энергосберегающее флоат-стекло с использованием передовой технологии. Оно широко используется в строительстве, автомобилестроении, мебельной промышленности, при создании оптических приборов, – рассказал Галымжан Куатов. – Завод разделен на отсеки и отделения, где работу выполняют роботы. А контроль над качеством ведется из специального помещения.

По словам заместителя начальника заводского ПТО, для выпуска качественного стекла контролируется состав сырья, исполнение каждой операции. При производстве стекла флоат-способом входному контролю подвергаются все компоненты шихты с помощью химического анализа на содержание основных оксидов, вода для растягивающих машин и вспомогательные материалы.

Роботизированные технологические линии до того «умны», что если вдруг к ним «дойдет» лист стекла с малейшим дефектом или не соответствующий стандарту, то срабатывает гидравлическое устройство по отсеканию стекольной ленты. Она сразу же размельчается и в виде стеклобоя повторно направляется в печь на переплавку. Все установки связаны друг с другом и подают сигналы, сообщил Галымжан Куатов.

Как рассказал региональный директор АО «НК «Kazakh invest» Мурат Балабаев, завод построен полностью на средства китайских инвесторов. Проект входит в перечень приоритетных видов деятельности. Заключен инвестиционный контракт с Комитетом по инвестициям МИД РК, в соответствии с которым для инвестора предусмотрены льготы и преференции.

Казахстанская сторона в качестве натурного гранта бесплатно предоставила под строительство завода 50 гектаров земли, подвела необходимую инженерную инфраструктуру, на определенное время освободила инвесторов от таможенных пошлин, корпоративного подоходного, земельного и имущественного налогов.

Следующая цель – создание в регионе стекольного кластера. В рамках этой работы акимат области и НК «Kazakh Invest» провели отраслевое исследование через международное консалтинговое агентство Deloitte. В рамках расширения стекольного производства в Кызылорде в 2025 году планируется реализовать ряд проектов по выпуску зеркал, посуды, автомобильных стекол, стекловолокна и закаливанию стекла.

– В рамках строительства завода по выпуску стеклянных флаконов уже выделена земля для немецкой компании Medal Holding CmbH. Стоимость проекта оценивается в 60 миллионов долларов, мощность предприятия – 220 миллионов бутылок в год. Высококачественная посуда по немецкой технологии Horn Glass Industries востребована для экспорта отечественных алкогольных и безалкогольных напитков. Производство будет налажено в 2026–2027 году. Завод построят рядом с Orda Glass ltd. В Казахстане этот проект также войдет в число прорывных, так как такого предприятия в республике еще нет. Исследования показали, что отечественные производители в год приобретают извне высококачественную посуду на сумму 55–60 миллионов долларов, – отметил Мурат Балабаев.

Стекольный кластер в Приаралье – уже не мечта, а ближайшие планы. Тем более что для его формирования в регионе есть все возможности: кварцевый песок с 99-процентным оксидом кремния, залежи известняка и доломита, дешевый природный газ, индустриальная зона с инфраструктурой, автомобильные и железнодорожные подъезды, вода, электричество...

Строящаяся в Кызылорде за счет турецкого инвестора Aksa Energy новая ТЭЦ мощностью 240 МВт и стоимостью 215 млрд тенге позволит обеспечить энергетическую безопасность не только Кызылординской области, но и в целом Казахстана.

– Сегодня есть все основания утверждать, что через два-три года инвестиционные проекты выведут промышленность региона на качественно новый уровень и обеспечат мультипликативный эффект в развитии малого и среднего бизнеса, – отметил в заключение специалист.