Прибор недочета

…Семья Базарбековых живет в новом доме на городской окраине, которая быстро застраивается. За три-четыре года здесь вырос крупный микрорайон современных многоэтажек. Квартиры просторные, площадь двушки, которую арендует молодая семья, почти 80 квадратов.
Дом теплый, топят хорошо, говорят супруги, у которых подрастает годовалый сынок. А поддерживать комфортную температуру в квартире помогают специальные регуляторы – термостаты на радиаторах отопления.
– Можно установить значение от одного до пяти, но на максимум мы редко включаем – слишком душно в квартире становится, – говорит Руслан Базарбеков. – Только если сильные морозы или ветер. В обычные дни хватает и «четверки». А за тепло мы платим по показаниям общедомового счетчика.
И это при том, что в квартире есть индивидуальный прибор учета, который был установлен еще на этапе строительства дома. Но пользы от этой техники – ноль, как и экономии. Молодая семья не шикует. Муж работает водителем, супруга – в декретном отпуске по уходу за ребенком. Аренда жилья влетает в копеечку.
Летом коммуналка еще терпима, обходится в пару тысяч. А с началом отопительного сезона из скудного семейного бюджета ежемесячно «улетают» 10–12 тыс. Из них около 9 тыс. – за услуги местной энергоснабжающей организации.
О разумном потреблении ресурсов этой семье говорить не приходится. Супруги за экономию двумя руками, лишь бы уменьшить платежи за тепло, тем более что температурный комфорт и краники-колесики на батареях позволяют понизить его расход. Только вот счетчику в квартире, крути не крути термостат, от этих манипуляций ни холодно, ни жарко. Он вообще не работает. Так что экономия пока только на словах.