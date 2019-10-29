Прибор недочета

…Семья Базарбековых живет в новом доме на городской окраине, которая быстро застраивается. За три-четыре года здесь вырос крупный микрорайон современных многоэтажек. Квартиры просторные, площадь двушки, которую арендует молодая семья, почти 80 квадратов.

Дом теплый, топят хорошо, говорят супруги, у которых подрастает годовалый сынок. А поддерживать комфорт­ную температуру в квартире помогают специальные регуляторы – термостаты на радиаторах отопления.

– Можно установить значение от одного до пяти, но на максимум мы редко включаем – слишком душно в квартире становится, – говорит Руслан Базарбеков. – Только если сильные морозы или ветер. В обычные дни хватает и «четверки». А за тепло мы платим по показаниям общедомового счетчика.

И это при том, что в квартире есть индивидуальный прибор учета, который был установлен еще на этапе строительства дома. Но пользы от этой техники – ноль, как и экономии. Молодая семья не шикует. Муж работает водителем, супруга – в декретном отпуске по уходу за ребенком. Аренда жилья влетает в копеечку.

Летом коммуналка еще терпима, обходится в пару тысяч. А с началом отопительного сезона из скудного семейного бюджета ежемесячно «улетают» 10–12 тыс. Из них около 9 тыс. – за услуги местной энергоснабжающей организации.

О разумном потреблении ресурсов этой семье говорить не приходится. Супруги за экономию двумя руками, лишь бы уменьшить платежи за тепло, тем более что температурный комфорт и краники-колесики на батареях позволяют понизить его расход. Только вот счетчику в квартире, крути не крути термостат, от этих манипуляций ни холодно, ни жарко. Он вообще не работает. Так что экономия пока только на словах.

А по факту люди платят не за то количество тепла, которое зашло в каждое конкретное жилье (как должно быть в идеале), а за то, что накрутил общедомовой счетчик и после раскидали на все квартиры, в зависимости от их площади. Если учесть, что отопительный сезон в Северо-Казахстанской области длится восемь месяцев, сумма набегает приличная.

Отметим, индивидуальные приборы учета устанавливаются в обязательном порядке во всех новостройках города. Это общее требование к застройщикам по всему Казахстану. Разумное нововведение призвано служить одной из мер по энергосбережению, только вот его разработчики явно побежали впереди паровоза.

Счетчики-то повсеместно подрядчики устанавливают, а вот как должны работать приборы – над этим никто не задумался. Они до сих пор не введены в коммерческий учет. Необходимо прежде всего узаконить их, то есть внести в специальный реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. А пока вместо обещанной экономии – сплошной недочет.

Справедливости ради отметим, что о проблеме заговорили и сами монополисты.

– Да, приборы существуют, но нет нормативных документов, регламентирующих порядок начисления, в том числе и при выходе их из строя. Отсутствие законодательной базы – основная причина, по которой имеющиеся в жилых домах индивидуальные приборы учета тепловой энергии не могут быть приняты на коммерческий учет, – поясняет и. о. генерального директора ТОО «Севказэнергосбыт» Магауия Сагандыков.

По его словам, ни ТЭЦ, ни другие предприятия тепловых и электросетей, равно как и сбытовая организация не могут самостоятельно вести деятельность, связанную со снабжением горожан тепловой и электрической энергией, без наличия утвержденных на законодательном уровне документов. Об этом же говорит и руководство теплосетей.

– В Петропавловске отсутствуют специально уполномоченные службы, которые занимались бы считыванием показаний индивидуальных приборов учета тепла и передавали бы данные в энергоснабжающую или энергопередающую организацию на договорной основе, – комментирует ситуацию генеральный директор ТОО «Петропавловские тепловые сети» Андрей Калиничев. – Эти вопросы до сих пор никак не регламентированы на законодательном уровне.

Впрочем, даже если в обозримом будущем индивидуальные счетчики введут в коммерческий учет (иначе для чего их вообще устанавливать?), общедомовые никто отменять не будет, подчеркивают энергетики.

– Установка индивидуальных приборов учета тепловой энергии должна предусматривать обязательное наличие в доме общедомового прибора, который учитывал бы не только тепловую энергию, потребленную каж­дой квартирой, но и энергию, затраченную на общедомовые нужды. Обогрев подъездов, например. Поэтому в случае ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета общедомовые никуда не денутся, – говорит Андрей Калиничев.

А еще предостерегает: за приборами учета нужен глаз да глаз, а, как известно, далеко не каждое КСК может похвастать наличием квалифицированного персонала. А это значит, нужна специальная служба, которой тоже придется платить за услуги по обслуживанию оборудования.

– Приборы, о которых мы говорим, могут помочь каждому экономить для себя, но для того, чтобы это работало, нужен целый комплекс мероприятий, без разумного воплощения в жизнь которого экономия может обернуться ненужными тратами. Нужна законодательная база, нужны специализированные службы, нужен квалифицированный персонал, и, что немаловажно, государственный механизм, который позволит ввести в действие приборы учета без создания проблем для потребителей. Без этих составляющих счетчики останутся лишь элементом декора в интерьере квартиры, – подчеркнул руководитель теплосетей.

Картина получается интерес­ная. С одной стороны, в стране, как и во всем цивилизованном мире, активно продвигается тема энергосбережения. В попытке помочь своим гражданам контролировать потреб­ление тепловой энергии, а соответственно, и расходы на нее, государство даже запретило вводить в эксплуатацию дома без регулируемых автоматизированных приборов учета коммунальных услуг. С другой стороны, нормативную базу для работы этих самых приборов не обеспечили, тем самым сведя к нулю их пользу. В городском акимате, кстати, эту нестыковку не отрицают.

– Согласно проектно-сметной документации (ПСД), эти индивидуальные счетчики строи­тели устанавливают, но фактически они не используются. Энергоснабжающая организация взимает оплату за энергию в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета тепла, которые в новостройках устанавливают тоже согласно ПСД, – сообщил Айбек Башенов, главный специалист отдела жилищных отношений акимата Петропавловска.

Самое печальное в этой ситуации, пожалуй, то, что при такой непоследовательности чиновников требовать от людей разумного отношения к ресурсам просто бессмысленно. Как и надеяться, что в скором будущем казахстанцы научатся жить по принципам энергосбережения. Нет для этого ни условий, ни стимула.

Посудите сами. В квартирах большинства петропавловцев нет даже возможности регулировать подачу тепла, не говоря уже о том, чтобы вести учет и фиксировать его расход. Если холодно дома, включаем обогреватели. Если жарко – форточка нам в помощь. А платим в итоге за то, что счетчик в общей бойлерной насчитал. И хорошо, если он есть, хоть какая-то экономия. А иначе раскошелиться придется еще больше.

Учитывая, что тарифы на тепло- и электроэнергию растут, и каждое такое подорожание коммунальных услуг больнее всего бьет по социально уязвимым категориям населения, непонятно, почему наши законодатели и профильные министерства не торопятся с принятием необходимой нормативно-правовой базы. Неужели так трудно подписать документ, который бы запустил работу индивидуальных счетчиков? Тем более что изобретать здесь ничего не нужно. В России эта система уже апробирована и показала свою эффективность.

Практически одновременно с Казахстаном индивидуальный учет тепла в многоэтажках соседней страны стал обязательным для всех домов, построен­ных с 2012 года. По мнению экспертов, потребители получили реальный инструмент влияния на стоимость ЖКХ.

При наличии индивидуального регулирования, то есть термостатических регуляторов на отопительных приборах, которые тоже обязательны в новостройках, индивидуальный учет позволяет россиянам снизить финансовые траты на отопление в среднем на 15–20%. По подсчетам специалистов, в год эта экономия доходит до 10 тысяч рублей.

На сайте «Эксперт.Online» опуб­ликованы результаты сравнительного анализа теплопот­ребления, проведенного в Казани на примере двух домов. В доме, где во всех квартирах стояли счетчики, а на самом доме – индивидуальный тепловой пункт (ИТП), среднее удельное потребление на один квадратный метр составило 0,068 Гкал в год. Соседний дом той же серии, подключенный к той же магистрали, но без ИТП и счетчиков, потреблял на один квадратный метр 0,105 Гкал. Разница составила 35%.

Цифры впечатляют. Осталось только дождаться, когда наши чиновники их осознают и сделают реальностью для казахстанцев.

Кстати…

В странах Евросоюза все многоквартирные дома, подключенные к централизованному теплоснабжению, должны иметь поквартирный учет. Опыт бережливых европейцев показывает, что максимальный эффект от установки счетчиков достигается на второй-третий год их эксплуатации, когда выявляются и устраняют­ся причины неоправданных утечек тепла в здании, а жители приучаются к экономному расходованию тепла в своих квартирах.

Эффект от внедрения поквартирного учета в виде совокупного уменьшения потребления тепловой энергии многоквартирным домом может достигать 20%.

На том же сайте «Эксперт.Online» рассказывается об опыте Великобритании.

«В 2014 году в стране появились правила учета и выставления счетов – они требовали от поставщика тепла представлять точные счета на основе фактического потребления, фиксируемого индивидуальными приборами учета. Там, где возможно и экономически выгодно установить индивидуальные приборы, они должны быть установлены. Таким образом, установка индивидуальных счетчиков ложилась на бизнес, а для отказа от них в каких-либо особых случаях поставщик должен аргументированно доказать, что установка приборов в этой конкретной ситуации не может дать экономической выгоды. Происходит это через специальную службу независимого разрешения споров – омбудсмена по энергетике, – сообщает «Эксперт.Online». – Кроме того, правительство Великобритании запустило отдельную программу, субсидирующую установку не просто счетчиков, но и смарт-приборов, которые автоматически передают показания в центральный офис поставщика услуг.

Союзы потребителей, местные органы власти, организации, поставляющие тепловую энергию, и правительство Великобритании сошлись в том, что подобные современные приборы предпочтительны, так как дают возможность контролировать в реальном времени потребление каждым домохозяйством. Смарт-счетчики позволяют жителям легко и своевременно узнавать данные о собственном потреб­лении и снижать его при необходимости.

Итоги реформ в Великобритании должны быть подведены к 2020 году, но уже сейчас исследования показывают: внедрение индивидуальных приборов учета принесло пользу и участникам рынка, и потребителям. Особо отмечается рост доверия к системе начисления платы – вплоть до того, что жители охотно платят за тепло вперед. Так, отмечен рост авансов со стороны граждан, которым установлены индивидуальные приборы учета тепловой энергии, в среднем на 17% за четыре года».