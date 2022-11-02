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Мажилис , Здравоохранение

Причиненный при медпомощи вред здоровью будут возмещать казахстанцам

Казахстанцам будет возмещаться вред здоровью, причинённый при оказании им медицинской помощи. Такую норму предусматривают законодательные нововведения, связанные с внедрением страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Поправки по вопросам здравоохранения сейчас находятся на рассмотрении в Мажилисе. С их принятием также должно улучшиться качество медуслуг, оказываемых организациями здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Соответствующий законопроект разработало Министерство здравоохранения для реализации задач, поставленных главой государства на третьем заседании Национального совета общественного доверия. Президент поручил разработать и внедрить систему юридической, финансовой защиты и ответственности медработников, включая гарантирование профессиональной деятельности.

Изменения и дополнения предлагается внести в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения и Уголовный кодекс, а также в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан». В целом поправки направлены на защиту прав пациентов, а также повышение качества медицинской помощи и статуса медработников.

Как рассказал депутат Мажилиса, врач кандидат медицинских наук Галымжан Елеуов, в рамках законопроекта разработана система вменённого страхования профессиональной ответственности медработников через действующие страховые компании. Страхователем в ней с 2023 года выступит сама медицинская организация (МО), а с 2025 года выплачивать страховые взносы МО и медработникам будут в равной доле, что приведёт к солидарной профессиональной ответственности.

«Для расчёта тарифных ставок по страхованию проведены актуарные расчёты по определению суммы страховой премии по 6 профилям специальностей: хирургия, педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, стоматология и средний медицинский персонал. Они, в свою очередь, подразделены на группы, к каждой из которых отнесены специальности согласно вероятности наступления страхового случая. С учётом рисков рассчитаны минимальные, базовые и максимальные страховые взносы в разрезе специальностей врачей и средний медицинский персонал», – сообщил депутат Галымжан Елеуов.

При этом жалобы пациентов или их родственников будут рассматриваться медицинскими организациями на уровне службы внутреннего аудита с применением медиации и с привлечением профильных медицинских ассоциаций. В случае несогласия жалобы будут передавать в территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля для предоставления экспертного заключения. При положительном вердикте материалы отправят в страховую компанию, где застрахована медорганизация, для выплаты компенсации.

Кроме того, законопроект предлагает гуманизировать уголовные правонарушения за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и снизить санкционные меры статьи 317 УК.

Поправками также вводятся государственные и ведомственные награды: «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері» (Заслуженный врач РК), а также победителям республиканского конкурса «Лучший по профессии» с предоставлением единовременной выплаты.

В настоящее время рассмотрение законопроекта ведется в рабочей форме группе с участием общественников и медиков.

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