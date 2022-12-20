Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау

Лебеди погибли на озере Караколь в Мангистауской области. Специалисты обнаружили здесь 10 мертвых птиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента экологии региона.

Фото: instagram.com/mangystau_ecology_department

Видео с погибшими лебедями опубликовал местный блогер Азамат Сарсенбаев.

В тексте к ролику говорится, что «сотни тушек пернатых рассеяны по всей береговой линии озера Караколь, и самое примечательное то, что кроме лебедей я не нашел тушек других представителей пернатых, которые обитают на этом озере в гораздо больших количествах, чем лебеди».

Специалисты же при осмотре обнаружили 10 погибших лебедей. Это молодые лебеди-шипуны. Данный вид не занесен в Красную книгу РК.

При этом, по учетным данным, на Караколе зимуют до 10 тысяч особей лебедей.

На озеро Караколь выезжали специалисты, взяты пробы воды и анализ тканей умерших птиц.

«Предварительная версия: погибшие лебеди – первогодки, не успевшие набрать необходимый жир, чтобы пережить зиму.

Еще один фактор в гибели лебедей может быть связан с сильными морозами. В Мангистауской области с 1 декабря температура достигала минус 15 градусов. Береговые линии Каспийского моря и озера Караколь частично покрылись льдом, в связи с этим молодым птицам было трудно добывать корм», – озвучили возможные причины инцидента в областном Департаменте экологии.

В ведомстве предоставят дополнительную информацию по результатам собранных анализов.