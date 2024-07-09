Причину смертельного отравления детей в СКО назвала полиция

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сначала дома в семье из пяти человек умер трехлетний мальчик, по прибытию в больницу скончалась его шестилетняя сестра, старший ребенок с матерью находился в реанимации 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полиция озвучила результаты экспертизы и назвала причину смерти детей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, после инцидента полиция начала расследование по статье «Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В рамках досудебного расследования проведен ряд экспертиз.

«По результатам экспертиз, причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами. В настоящее время досудебное расследование, направленное на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела, продолжается», – сообщили в ДП СКО.

В полиции добавили, что иные сведения о ходе расследования уголовного дела не подлежат разглашению.

Напомним, что ранее со слов отца сообщалось, что они поели пельмени и напиток Coca-Cola, купленные в местном магазине.

Нитриты - неорганические соли азотистой кислоты. В пищу попадают с мясными продуктами.

#дети #смерть #СКО #отравление

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