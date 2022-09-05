Причины нехватки дизтоплива назвал Акчулаков

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в СЦК заявил, что к нехватке дизтоплива привели незаконные перетоки и «серый» экспорт, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Давайте будем называть причины нехватки, поскольку если смотреть на цифры по производству и внутреннему потреблению, у нас нет такого дефицита. Это вопросы, связанные с незаконным перетоком, «серым» экспортом, банально контрабандой. Такой рост потребления привел к тому, что заводы где-то не успевали. Были вопросы с логистикой – с подачей вагонов. С этим тоже столкнулись», – заявил Акчулаков.

Для обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов был увеличен объем переработки нефти и производства ГСМ.

«Прогноз производства дизельного топлива на 2022 год составляет 5,2 млн тонн, что больше на 300 тысяч тонн, чем в 2021 году, и на 640 тысяч тонн больше, чем в 2020-ом. Уже по итогам 8 месяцев текущего года произведено 3 млн 530 тысяч тонн ДТ, что примерно на 239 тысяч тонн больше, чем в прошлом году», – отметил глава Минэнерго.