Общество
Приём электронных заявок в первые классы начался в Казахстане: какие нужны документы

В Казахстане стартовал прием заявок в первые классы. Поступило уже более 13 тысяч электронных заявлений, из них 10 тысяч - в первый день приема - в минувшую пятницу, еще 3 тысячи - с начала сегодняшнего рабочего дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

В пресс-службе напомнили, что для удобства граждан услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz.

Прием документов для зачисления детей в 1 классы начался 1 апреля и продлится до 1 августа 2022 года.

«Мы делаем большой акцент на автоматизации всех услуг, которые оказываем гражданам. В электронный формат переведены ЕНТ, олимпиады на всех уровнях. Это дает много преимуществ, и одно из главнейших - прозрачность всех процессов. Мы за максимальную открытость и создание комфортных условий гражданам. Уже в первый день приема документов через портал egov.kz поступило более 10 тысяч электронных заявлений. Такие цифры говорят о том, что цифровые госуслуги МОН РК пользуются популярностью у граждан», - сказал вице-министр образования и науки Айбат Ильясов.

В министерстве отметили, что в 1 классы дети принимаются на основании личного заявления родителя либо законного представителя обучающегося.

Необходимы также следующие документы: копия свидетельства о рождении ребенка; документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3; документ о состоянии здоровья по форме 065/у и фотографии размером 3х4 в количестве двух штук (порядок приема детей в школу определен в Типовых правилах приема на обучение, утвержденных приказом министра образования и науки от 12 октября 2018 года № 564).

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