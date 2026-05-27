Казахстанский пенсионер пробежал марафон в ЮАР

Долгое время астачанин был в числе фаворитов

Фото: акимат Астаны

В Международном аэропорту Астаны состоялась церемония встречи 80-летнего марафонца Салтаната Туйтебаева, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на городской акимат

Столичный ветеран спорта принял участие в международном марафоне в Кейптауне среди ветеранов и, несмотря на полученную травму, успешно преодолел полную марафонскую дистанцию — 42,2 км за 7 часов 31 минуту.

В аэропорту его встретили руководитель столичного управления физической культуры и спорта Василий Левит, близкие и родные, а также болельщики.

«Мы волновались за вас и рады, что вы благополучно вернулись домой. Для нас большая честь встретить вас», — сказал Василий Левит.

Впечатлениями поделился и сам Салтанат Туйтебаев.

«На 11 км получил травм, не совместимую на продолжение марафона. Но после оказания медицинской помощи дважды, я решил добежать до финиша, хотя врачи предлагали завершить забег. Но я добежал с травмой, не сошел с дистанции», — сказал он.

По его словам, он был в числе фаворитов марафона и уверен, что мог бы занять призовое место, если бы не травма.

«На олимпиаде ветеранов в 2027 году я Японии возьму реванш», — пообещал спортсмен.

Марафонец намерен продолжить бегать каждый день.

«Я бегаю по утрам. Поддерживаю форму и стараюсь участвовать во всех забегах. Хочу быть примером активного и здорового образа жизни для внуков и правнуков», — резюмировал Салтанат Туйтебаев.

Напомним, Салтанат Туйтебаев — мастер спорта Международного класса РК. В 2025 году Салтанат Туйтебаев стал чемпионом Нью-Йоркского марафона в возрастной категории 80–89 лет, преодолев дистанцию за 4 часа 45 минут.

Ранее, в 2021 году, он также завоевал серебряную медаль в категории 75–79 лет на чемпионате мира среди ветеранов в Австралии. Он также чемпион Олимпиады среди ветеранов в Новой Зеландии.

#Астана #марафон #акимат #пенсионер #ЮАР

