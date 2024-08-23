Прием заявок на арендное жилье стартует в Астане в конце августа

Прием заявок ведется через портал birge.astana.kz в электронном виде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный Центр жилья с 28 августа начнет прием заявок на участие в конкурсе по программе «Арендное жилье с правом выкупа» по линии АО «Казахстанская жилищная компания».

Прием заявок ведется через портал birge.astana.kz в электронном виде. Время приема заявок: с 09:00 часов 28 августа до 23:59 часов 3 сентября (включительно).

В данной программе могут участвовать только граждане, стоящие в очереди на жилье в городе Астане по категории «Государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающие государственные выборные должности».

Подробнее о программе можно узнать на сайте Управления жилья и жилищной инспекции города Астаны по этой ссылке.