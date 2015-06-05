Приглашает «Старая квартира» Свежий выпуск 484 Светлана ЖАНАШЕВА, научный сотрудник Музея истории города Кокшетау

Экспозиция представляет собой примерный интерьер квартиры 50–60-х годов ХХ века. Это были первые десятилетия после Великой Отечественной войны, которая на четыре долгих года прервала привычный, устоявшийся уклад жизни горожан. Данный период интересен тем, что у людей, уставших от трудностей военного времени, наблюдался всплеск интереса к домашнему уюту. После войны люди были полны оптимизма и выше всего ценили семейные ценности. Они стремились преобразить свой быт милыми, приятными глазу вещами, предметами, с которыми и знакомила выставка.

Центральное место занимает гостиная, в центре которой стоит обязательный предмет той эпохи – круглый стол, покрытый бархатной скатертью. Есть здесь и старинный темный буфет, на полочках которого расположились стеклянные фужеры, стопки, вазочки. Свое место занимают фарфоровые статуэтки – животные, герои народных сказок, изделия из кости и дерева. Венчает буфет старинная скульп­тура коня и упавшего всадника каслинского литья.

В части экспозиции, имитирующей спальню, на стене – старинный ковер. В то время коврики были гобеленовые и плюшевые с разными сюжетами. Железная кровать с горой подушек, накрытых кружевными накидками, а на полу у кровати и под нею – чемоданы разных размеров и расцветок. Стоящий рядом с кроватью бельевой комод также накрыт кружевной салфеткой, а над комодом, на стене, в большой рамке под стеклом без определенного порядка разместилось множество маленьких фотокарточек. Пожелтевшие от времени снимки были свидетельством связи между родственниками, членами семьи, поколениями. Представлено и обязательное трюмо, на салфеточке – флакончики с духами, шкатулки с пуговицами. Рядом, на кованом резном столике, ножная швейная машинка.

В 60-х годах в городских квартирах впервые появились журнальные столики, возле которых обязательно стояли низкие легкие кресла с полированными подлокотниками и торшер. На этажерке в гостиной – книги. В те годы их трудно было купить, берегли старые, довоенные. Зато несколько позже люди заставляли стеллажи собраниями сочинений... Считалось модным иметь в квартире и большие настенные часы.

На кухне в 50-х годах ставили простые буфеты ручной работы из деревянной основы и фанеры. Верхнюю, чаще съемную, часть буфета делали со стек­лянными дверцами. В ней для красоты полочки украшались узорами из бумажных салфеток. При необходимости хозяйки красили свои буфеты обычной краской или покрывали лаком.

Новые предметы быта горожан в 50-х и самом начале 60-х годов – газовые плиты и холодильники. Об истории газовых плит, которые появились в 1960-м, газета «Кокчетавская правда» 9 февраля 1962 года писала: «…хозяйки дают им очень высокую оценку. Ни на одной плите, кроме газовой, нельзя приготовить так быстро обед, к тому же посуда остается чистой». Баллон стоил тогда три рубля, а хватало его на 4–5 месяцев. В снабжении газом горожанам тогда помогал Омский совнархоз. Плита, представленная на выставке, передана в музей жительницей города, труженицей тыла Ниной Ивановной Переплеткиной.

Что касается холодильников, то до войны они долгое время оставались роскошью для горожан. Настоящая «бытовая цивилизация» в СССР началась только в 50-х. В 1956-м в советских квартирах появился легендарный «ЗИЛ» (Завод им. Лихачева). Холодильник передан в музей жительницей города Юной Андреевной Лойко, она приобрела его в начале 60-х годов, и несколько десятилетий он исправно служил хозяйке.

Более полувека назад стремились обзавестись радиоаппаратурой – приемниками, транзисторами, проигрывателями, радиолами, магнитолами. В фондах нашего музея имеется коллекция радиоаппаратуры, выпущенной в период 1950–1960-х годов. В интерьере «выставочной квартиры» представлены абонентский громкоговоритель «Октава», выпущенный на Новосибирском заводе низковольтной аппаратуры в 1953-м. Он поступил в музей от старейшей жительницы города Марии Семеновны Молотковой, которая получила его в качестве премии за хорошую работу. Сетевую настольную радиолу «Югдон» Ижевского радиозавода 1963 года выпуска передала в музей ветеран системы образования Лидия Дмитриевна Бабич.

Есть в экспозиции и предметы одежды, различная посуда и другие предметы, напоминающие об ушедшей эпохе и старших поколениях горожан.

Ряд экспонатов поступил в музей благодаря исследовательской работе научных сотрудников музея и, в частности, Гульмиры Зараповой. Например, кровать, трюмо, кухонный буфет, швейную машинку, этажерку передали в музей ее родные и знакомые.

Выставка вызвала большой интерес. Присутствовавшим на вернисаже людям старшего поколения она напомнила об их детстве и молодости родителей. Среди них – ветеран здравоохранения Юрий Казимирович Дрожко, дочь ветерана вой­ны, пенсионерка Кульжамиля Жексенова, члены клуба «Акбулак-Родник» городского совета ветеранов войны и труда. А молодежь с удовольствием фотографировалась на фоне старинных буфетов и комодов...

Отметим также, что благодаря акции «Подари экспонат музею» за последние пять лет наши фонды пополнились множеством экспонатов. И это свидетельствует о живом интересе жителей Кокшетау к истории своего родного города.