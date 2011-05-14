Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра финансов Республики Казахстан г. Астана 14 апреля 2011 года № 188О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2010 года № 644 «Об утверждении форм налоговой отчетности и Правил их составления»Приказ и ПостановлениеО внесении дополнения и изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2009 года № 36 и постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 4 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют»Приказ министра Внутренних дел Республики Казахстан г. Астана 30 марта 2011 года № 135Об утверждении Правил пребывания оралманов и членов их семей в центре адаптации и интеграции оралманов и оказания им адаптационных услугПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 23 ноября 2010 года № 907Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения
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