Приказы Республики Казахстан

Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 6 декабря 2010 года № 394-ө
Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населенияПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907
Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохраненияПриказ министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2011 года № 5
О проведении промежуточного государственного контроля в организациях среднего образования Республики Казахстан в 2011 году
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