Для представителей социогуманитарного направления вопрос единения не вызывает сомнений, поскольку реальная интеграция в сфере науки и образования, гуманитарного и культурного сотрудничества практически не прекращалась с момента образования новых независимых государств. Мы оставались всегда в едином пространстве научных поисков, культурного наследия, международного сотрудничества. Многочисленные симпозиумы, конференции, «круглые столы», встречи доказывают наличие интеграционных процессов во всех областях, касающихся воспитания подрастающего поколения, читательских интересов, образования и развития личности. Желание сохранить и передать следующему поколению культурно-языковое наследие всего постсоветского пространства, войти в число конкурентоспособных государств со своими достижениями – важный стимул для развития общества.

Примером обмена культурным наследием дружественными государствами может служить издание серии «Классика литератур СНГ», осуществленное при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного содружества государств – участников СНГ. В этой серии наша страна представлена томом «Льется пес­ня под домбру», куда включены фольклор и литературные памятники Казахстана. Проводимые в республике конференции, научно-практические семинары, форумы выпускников российских (советских) вузов стали местом встреч незаурядных людей, несущих в себе свет и любовь, творчество и добро. В течение последних лет не раз бывали в Казахстане ученые-филологи из Беларуси, России, Украины, других государств. Среди них известные специалисты: в области нейролингвистики – А. Гируцкий (Минск), А. Залевская (Россия), этимологических исследований – А. Шапошников (Украина). На казахстанской земле мы имеем возможность обсуждать вопросы, касающиеся взаимодействия языков, их развития, обратиться к ретроспективе. Имена ученых, неоднократно приезжавших в Казахстан по международным проектам, значительно расширяют научно-исследовательское евразийское пространство, являются примером интеграционных научно-культурных процессов между Казахстаном, Россией, Беларусью.

Мы хорошо знаем лингвистическое, литературное наследие друг друга, а филологические симпозиумы уже давно стали местом общения, вдохновения, изучения культур. Все это говорит о реальной интеграции, наблюдаемой в общественной жизни, образовательном и научно-исследовательском пространстве. Серьезные научные исследования требуют профессионального содружества, совместного творчества. В Казахстане есть опыт уникального межкультурного и межэтнического диалога, который направляется и поддерживается Ассамблеей народа Казахстана. За 20 лет АНК накопила консолидирующий и интеллектуальный потенциал, трансформировавшись в институт народной дипломатии. Идея мира и межэтнического и межконфессионального согласия как модель устойчивого развития Казахстана, предложенная Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, нашла свое успешное воплощение во многом благодаря деятельности АНК.

Как известно, в ходе исторического развития на политической карте мира возникают государства, народы которых по-разному ощущают и ведут себя в открытом этнокультурном пространстве. Демографические изменения, социально-экономический рост, внутренняя и внешняя миграция, динамика языковых процессов влияют на социальное и речевое поведение и взаимоотношения в обществе. Особенно важными становятся проблемы, связанные с сохранением или возрождением этносов, формированием государственной идентичности, развитием языков, культуры, традиций. Это крайне необходимо для устойчивого развития межэтнических отношений. Образование новых независимых государств в 90-е годы ХХ века содействовало перераспределению социальных функций языков, поднятию престижа языков титульных этносов. В частности, языковое строительство в Казахстане, гармоничное и естественное, без каких-либо социальных потрясений позволило закрепить и расширить статус, сферы использования казахского языка как государственного, официально сохранить функционирование русского языка, создать условия для изучения родных языков различных этносов, проживающих в Казахстане. 

Национальная политика Казах­стана строится с учетом следующих важных для государства принципов: уникальность геополитической ситуации, где наблюдаются процессы этнического и культурного взаимодействия; поиск межэтнического взаимодействия; общественная стабильность как основа справедливого решения национального вопроса; полиэтнический состав Казахстана, который формировался как на основе добровольного, так и насильственного переселения народов в годы репрессий. Этносфера Казахстана характеризуется динамичными процессами роста этнического самосознания, интереса к обычаям и традициям. Изучение этноязыковых процессов в эпоху глобализации свидетельствует о взаимодействии этносов, проживающих на территории республики, о высокой степени толерантности, сохранении особенностей материальной и духовной культуры.

Многие работы казахстанских филологов, социологов, философов нацелены на изучение казахского языка вне метрополии (в России и других странах) и овладение казахским языком представителями различных этнических групп, проживающих в Казахстане. Рассматриваются вопросы формирования новой языковой ситуации, казахстанской государственной идентичности, устойчивого развития межэтнических отношений. Результаты исследований обсуждались на различных международных форумах, проведенных в Казахстане, и нашли отражение в таких изданиях, как «Языки народов Казахстана. Социолингвистический справочник», «Русский язык как язык межкультурного и делового сотрудничества в полилингвальном контексте Евразии», «Страна изучаемого языка. Республика Казахстан: Язык. Этнос. Культура», «Язык и культура в ретроспективе памятников письменности» и ряде других, вышедших как в нашей стране, так и в России.

Сегодня отечественные ученые говорят о перспективах проведения серий мероприятий, важных для осуществления социо­лингвистического мониторинга языков Казахстана. В течение года в нашей стране проводятся заседания «круглых столов», международные конференции с участием государств Содружества и приглашением представителей диаспор, организуются лингвистические экспедиции с целью описания языков и культур народов Казахстана, образовательные и социокультурные мероприятия в приграничье, на евразийском и евро-атлантическом пространстве. Исследования казахстанских ученых находят отклик за рубежом, в частности в Российской Федерации, где вопросам межкультурного взаимодействия и проблемам развития языков также уделяется большое внимание. Нам, безусловно, интересен опыт белорусских коллег. Экономическая и гуманитарная сферы, как известно, дополняют друг друга. Проблемы толерантности, сохранения культурного наследия, языкового многообразия являются одной из важных составляющих глобального устойчивого развития.

Евразийский экономический союз придаст новый импульс развитию культурно-гуманитарных связей, даст начало новым образовательным и исследовательским проектам, будет способствовать более интенсивному общению ученых, студентов, деятелей культуры и всех людей, кому интересны история, культура, языки народов Евразии и близки идеи евразийской интеграции.

Нурсулу ШАЙМЕРДЕНОВА, доктор филологических наук, профессор, член Научно-экспертного совета АНК

