Принцесса на пуантах

Малика Ельчибаева во многом уникальная балерина. Только подумайте – сразу после окончания хореографического училища в 17 лет она станцевала практически все ведущие партии в репертуарных спектаклях театра!

Правда, как говорит Малика, ей просто повезло – именно в это время несколько ведущих балерин практически одновременно ушли в декрет, хотя везение везением, но не будь таланта, вряд ли именно ей доверили быть лицом одной из главных сценических площадок страны.

Как считает главный балетмейстер театра, народная артистка РК Гульжан Туткибаева, Малика обладает незаурядными способностями и талантом перевоплощения – не случайно с первых дней работы в театре она активно влилась в репертуар, сразу исполнив партию Заремы в балете «Бахчисарайский фонтан».

– Не каждой балерине подвластны разнохарактерные роли. Малика нежна и воздушна в «Шопениане» (Мазурка), в «Спящей красавице», где исполнила партию Авроры, в «Щелкунчике» она – Клара, в «Лебедином озере» – Одетта. И в то же время в таких партиях, как Мэхмэнэ Бану в «Легенде о любви» и Заремы в «Бахчисарайском фонтане», она создала сильные, яркие и властные образы, – рассказывает Гульжан Туткибаева. – Малика Ельчибаева обладает красивой внешностью, отточенной фактурой и выразительными руками. Я думаю, она смогла бы украсить и теат­ры с мировым именем, не зря Малика в прошлом году стала серебряным призером Международного конкурса артистов балета в Москве, который был посвящен 95-летию мэтра мировой хореографии Юрия Григоровича.

От себя добавлю, что XIV Международный конкурс артистов балета явился серьезным испытанием для молодой балерины. Достаточно сказать, что на него было подано почти 350 заявок из 33 стран мира, так что конкуренция была более чем ожесточенной. Оценивало мастерство танцовщиков авторитетное жюри ведущих деятелей мирового балета, которое решило никому не присуж­дать первую премию. Поэтому Малика Ельчибаева, завоевав вторую премию в номинации «Женщины, соло», по сути, стала победительницей престижного состязания балетного мастерства.

Замок красоты

Когда-то Федор Достоевский утверж­дал, что красота спасет мир. Правда, в понимании великого писателя красота это не только правильные черты лица, а прежде всего утонченность души, возвышенность и глубина чувств, жертвенность, стремление внести в мир покой и доброту. В эту матрицу удивительно органично вплетается образ нашей балерины.

У нее даже имя говорящее – Малика, что в переводе означает «принцесса». Давно известно, что на востоке имя, данное при рождении, определяет в дальнейшем судьбу человека. По одной из легенд, принцесса Малика превращается в ангела – вот вам и неземное создание, не случайно одна из значимых партий Малики – Одетта в «Лебедином озере» Петра Чайковского, а белый лебедь всегда был символом верности, чистоты и божественной красоты.

Такую красоту и создает любимый Маликой балет, который поэт Иосиф Бродский очень символично назвал замком красоты, а инструментом для создания совершенных форм выступает человеческое тело. Та же Гульжан Туткибаева справедливо считает, что балет невозможен без природы тела, без техники классического танца, без жертвенности, безусловной любви к этому виду искусства, без пота и крови.

– Балет – это совершенство в движении, которое заставляет забыть обо всем мелочном и земном, – говорит она.

О столь высоких материях, конечно же, даже и не задумывалась маленькая Малика Ельчибаева, которая, как и все ее сверстники, ходила в обыч­ную школу и была, казалось бы, очень далека от балета. Тем более что с мамой и бабушкой она жила вдалеке от больших центров культуры, в небольшом поселке в пригороде Алматы. Да и семья была далека от искусства – мама работала швеей в одном из ателье. Но, видимо, была у Малики своя путеводная звезда, которая и вела по стезе, что была предопределена ей свыше. Сначала это была спортивная гимнастика, потом –танцевальный кружок, где впервые заметили способную девочку.

– Учительница танцев предложила маме отдать меня в хореографическое училище. Мы поехали, я прошла конкурс, и меня сразу приняли, – рассказывает Малика.

– Потом не пожалели о своем выборе?

– Нет, хотя первые три года мне было очень тяжело, потому что пришлось жить в интернате, а я была домашним ребенком, очень скучала по дому, ночами плакала. Я была очень привязана к бабушке, буквально хвостиком за ней бегала. И когда меня оторвали от семьи, это был шок. Однажды, мне было лет десять, я даже убежала из училища, но домой побоялась прийти, знала, что будет взбучка, пошла к подружке. Потом, естественно, мама меня нашла, и пришлось вернуться в интернат. Там меня отказались принять, сказав, что я –проблемный ребенок, но мой педагог по классике Светлана Магнитовна Медеубаева настояла, чтобы меня приняли. К слову, у меня были прекрасные педагоги – Людмила Мунсековна Ли, Александр Николаевич Медведев... Вообще, мне очень нравился балет, хотя, конечно, нагрузки были большие, порой я просто падала от усталости. Но нас с первых лет приучали к тому, что балет – это прежде всего тяжелый труд. Без этого не бывает ни побед, ни успеха, – говорит Малика Ельчибаева.

В выпускном классе в училище пришла Гульжан Туткибаева, она искала способных балерин для замены солисток,­ ушедших в декретный отпуск, и сразу, как говорится, положила глаз на Малику Ельчибаеву.

– Я очень благодарна Гульжан Усамбековне за то, что она не только поверила в меня, но и придала мне уверенности в себе, – говорит Малика. – Хотя я человек самокритичный и очень строго себя оцениваю, стараюсь учитывать все ошибки, а на них, как известно, учатся.

Первой партией Малики стала Зарема в «Бахчисарайском фонтане», которую она станцевала сразу после училища в 17 лет. Как она сама признается, партия далась трудно, потому что девушка была для нее слишком юной, у нее не было ни жизненного, ни сценического опыта. Но и страха не было, скорее, было волнение.

– Скажите, Малика, в том калейдоскопе партий, которые Вам довелось уже станцевать, какие самые любимые?

– Это игровые партии, которые требуют не только высокой техники исполнения, но и какой-то драматургии, например, как та же Зарема в «Бахчисарайском фонтане» или любимая мной Кармен, а из классики – это Одетта – Одиллия из «Лебединого озера», где приходится создавать два противоположных характера, Белого и Черного лебедя. А это уже драматургия. Хотя как женщине восточной по духу мне ближе образы Мэхмэнэ Бану или Заремы, мне понятен этот язык танца.

– А вообще, что для Вас балет? Чем он притягивает?

– Это моя жизнь, вот и все, а жизнь, как известно, не выбирают.

– Но я знаю, что однажды Вы попытались выбрать…

– Да, был у меня такой тяжелый период, когда я сделала попытку уйти из балета, это было время ковида, когда театры не работали, мы тоже были, что называется, в простое. Вот тогда решила поработать стажером в РОВД, чтобы потом, если все сложится, поступать на юридический факультет.

– Что и говорить, крутой вираж. Но почему именно полиция?

– А я в детстве мечтала стать врачом или полицейским, видимо, всплыли эти детские желания. Но очень быстро поняла, что главное для меня – это балет. Так тянуло к балетному станку, что даже по ночам снилось, как я танцую.

– Много времени занимает балет?

– Судите сами: в 10 утра начинается разминка, а потом репетиция, бывает, что она длится до вечера, затем спектакль. И так каждый день. Я не люблю, да, признаюсь, и не умею отдыхать, мне все время надо быть в тонусе.

– А Вам не хотелось попробовать себя не только в классике, но и в современной хореографии? Ведь современный балет отличается большей свободой движения, в нем возможно заимствование из национальных танцев, новых направлений пластики, ультрасовременных танцевальных течений. От классического балета он отличается даже костюмом...

– Конечно, мне этого хочется, но в нашем репертуаре есть и неоклассика – это одноактные балеты «Открывая Баха» и «Болеро». Первый в хореографии австрийского балетмейстера Дэвида Джонатана, второй – бразильского постановщика Рикардо Амаранте. Я в них танцую главные партии, это очень экспрессивный балет, где эмоции бьют через край.

– Ну и, конечно, можно вспомнить балеты знаменитого хореографа Бориса Эйфмана, который осуществил несколько постановок и в нашем театре...

– Конечно, мне очень нравится его «Анна Каренина».

– А правда ли, что Вас приглашали в балет Бориса Эйфмана?

– Приглашали показаться, но, если честно, мне ближе классическая школа, мы все воспитаны на русском балете – ведь это основа и мировой хореографии.

– Во время прошлогоднего Международного конкурса артистов балета Вы танцевали на сцене Большого театра. Какие ощущения?

– Это поистине легендарная сцена, я как в сказку попала. Там сделано все, чтобы артистам было комфортно и работать, и отдыхать. Но и наш театр я тоже очень люблю, в нем есть душа, это мой родной дом. Да и зрители у нас особые – они очень тонко чувствуют нерв спектакля, очень благодарные, очень отзывчивые. А когда чувствуешь теплоту и любовь зала, любовь рождается и в твоей душе.

…Высокая, красивая королева сцены Малика сразу выделяется из толпы не только своим ростом, слишком высоким для балерины, но и царственной походкой. При этом она скромна, даже застенчива и в чем-то похожа на своих сверстников – например, неравнодушна к тату.

– У меня есть татуировка на спине: две маски, одна грустная, другая смеющаяся, и надпись «смейся сейчас – плачь потом».

С этим девизом она и живет: с оптимизмом смотрит в будущее, покоряет новые вершины в балете, а еще ждет своего принца на белом коне, ведь она – принцесса Малика.