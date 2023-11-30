Принцип недоверия

Общество
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Елена Ульянкина

Жительницу Темиртау осудили за оскорбление депутата городского маслихата. Почему народ не доверяет своим избранникам?

коллаж Павла Цедилина

Раньше люди ругали власть сидя на кухнях, а теперь перешли в социальные сети. Наказание за публичное оскорбление народ не пугает. Вот и жительница Темиртау Ольга Пекарская – одна из таких бесстрашных. Она высказала критику в адрес депутата гормаслихата Алексея Ломакина в WhatsApp-чате, в котором обсуж­дали коммунальные проблемы. Активистка возмутилась, что народные избранники одобрили выделение из бюджета 1,8 млрд тенге на благоустройство набережной водохранилища, тогда как деньги необходимы на ремонт ветхих теплотрасс и водопровода. В голосовом сообщении она упомянула г-на Ломакина, поскольку тот является председателем темиртауского гормаслихата, сдобрив свою речь нецензурными выражениями.

В том WhatsApp-чате состояло почти 800 человек. Депутата Ломакина среди них не было. Однако до народного избранника­ все же дош­ла информация о том, что его имя «поло­щут» избиратели. Алексей Ломакин нашел то самое сооб­щение и, прослушав его, счел оскорбительным. В результате он подал на Ольгу в суд в порядке частного обвинения. Надо сказать, что оскорбление – это проступок, за который предус­мотрена уголовная ответст­венность.

В суде Ольга свою вину отрицала. Она уверяла, что в своем сообщении высказывала лишь критику в адрес властей, но вовсе не хотела унизить честь и достоин­ство ни Алексея Ломакина, ни его коллег-депутатов. А бранные выражения использовала лишь в качестве междометий и для связи слов в предложениях.

Одним опросом сторон суд не ограничился. Была проведена психолого-филологическая экспертиза голосового сообщения Ольги Пекарской. Ее проводила специалист из Актюбинского межрегионального цент­ра судебных экспертиз. Она дала заключение не в пользу жительницы Темиртау. В приговоре Темиртауского городского суда сказано, что использованное выражение носит оскорбительный характер в отношении чести, достоинства человека, в адрес которого употреблено, оно относится к ненормативной лексике русского языка.

Виновную в оскорблении депутата приговорили к штрафу в 80 МРП, что составляет 276 тыс. тенге. Кроме того, Ольга должна перечислить 17 тыс. тенге в Фонд компенсации потерпевшим. А вот компенсацию морального ущерба в 400 тыс. тенге, которую потребовал депутат, с активистки не взыскали. Суд отказал, мотивируя отсутствием гражданского иска.

– Я отправила эмоциональное сообщение, узнав о строительстве набережной, которое продвигал господин Ломакин, – объяснила после суда Ольга Пекарская. – Он председатель маслихата, поэтому в курсе плачевной ситуации с коммунальными сетями. Всю прошлую зиму мы сидели практически без отопления. Водовод, питающий Темиртау, находится в аварийном состоянии. Все лето мы терпели перебои с водой. Вот я и не выдержала. Господину Ломакину и другим депутатам нужно лоббировать не строительство набережной, а жизненно необходимых объектов – тепломагистралей и водовода.

Жители Темиртау солидарны с Ольгой. Они даже объявили сбор денег, чтобы оплатить ее штраф. К сожалению, население не доверяет депутатам, потому что не видит их общест­венно полезных дел. Красивая набережная с пляжем и пирсом ни к чему темиртаусцам, в квартирах которых холодно и нет воды. На 1,8 млрд тенге, выделенных на красивый проект, можно сделать реконструкцию теплотрассы и улучшить теплоснабжение десятков многоэтажных домов.

Люди считают, что народным избранникам мандаты нужны ради того, чтобы лоббировать свои интересы. Зарплату из госбюджета они не получают. Депутатствуют, так сказать, без отрыва от производства. Да, именно от него, ведь в местных представительных органах большинство кресел занимают предприниматели. По нашим подсчетам, из 46 депутатов Карагандинского областного маслихата 17 – бизнесмены и бизнес-леди. А в Карагандинском городском маслихате предпринимателями являются обладатели 16 мандатов из 30.

Конечно, мы не утверждаем, что все они используют свое депутатство в интересах бизнеса. Но у каждого есть такая возможность. Выгоднее всего ею можно воспользоваться во время формирования городского или областного бюджета. Как? Например, можно «продвинуть» проект по ремонту дороги или покупке служебных автомобилей, а потом взять госзаказ. Конечно, победа в тендере никому не гарантирована, но, как говорил магнат Ротшильд, кто владеет информацией, тот владеет миром. А у депутатов доступ к информации о казенных расходах свободный, ведь именно маслихаты утверждают бюджеты районов, городов и областей.

Но как же вернуть народное доверие? В первую очередь – быть открытыми для народа. Сейчас избиратели не знают, что творится за закрытыми дверями депутатских кабинетов. А если бы знали, почему те голосуют за повышение субсидий перевозчикам и против строительства новых парков, то, возможно, и удержались бы от оскорблений.

#суд #избиратели #депутат #Темиртау #оскорбление

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